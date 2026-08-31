Viitură devastatoare în Marele Canion. 15 persoane sunt căutate și mai multe poduri au fost distruse

Serviciul Parcurilor Naţionale din SUA (NPS) "solicită publicului să furnizeze informaţii despre aproximativ 15 persoane care ar putea fi declarate dispărute sau despre care nu se mai ştie nimic în urma unei bruşte viituri importante", a transmis parcul duminică seară pe site-ul său, notează Agerpres, care citează AFP.
Acest episod a început sâmbătă, în jurul orelor 14:30, precizaseră anterior autorităţile parcului situat în statul Arizona.
Viituria a lovit Bright Angel Canyon şi zona Phantom Ranch, un hotel situat în partea de jos a canionului, în apropierea fluviului Colorado.
Inundaţia "a provocat pagube importante infrastructurii din întregul Bright Angel Canyon. Aproape toate podurile pietonale care traversau pârâul Bright Angel Creek au fost distruse, blocând accesul drumeţilor de pe o parte pe alta a cursului de apă", au anunţat reprezentanţii parcului.
Echipele de intervenţie ale parcului au colaborat duminică cu autorităţile din Arizona pentru a evacua persoanele rămase blocate în canion şi pentru a localiza eventualii dispăruţi.
"Alte furtuni şi precipitaţii abundente sunt posibile astăzi şi luni, ceea ce ar putea declanşa noi viituri", a avertizat NPS.
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