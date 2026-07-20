Perioada îndelungată de inactivitate a irlandezului a fost marcată de probleme medicale și accidentări succesive. După grava accidentare suferită în 2021, McGregor a trecut printr-o intervenție chirurgicală și un proces lung de recuperare. Revenirea sa a fost amânată de mai multe ori, iar în 2024 planurile i-au fost din nou date peste cap de o accidentare la degetul de la picior.

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McGregor a revenit în UFC după aproape cinci ani

Confruntarea cu Max Holloway nu a reprezentat o premieră pentru Conor McGregor. Cei doi s-au mai întâlnit în august 2013, într-un meci câștigat de irlandez prin decizie unanimă. Între timp, Holloway și-a construit un palmares impresionant, devenind campion la categoria pană și consolidându-și statutul de unul dintre cei mai importanți luptători din organizație.

Înaintea duelului de la UFC 329, contextul părea să îl avantajeze pe sportivul american. În timp ce McGregor revenea după o pauză de aproape cinci ani, Holloway a rămas activ la cel mai înalt nivel și a continuat să evolueze constant în cele mai importante gale ale promoției. Din acest motiv, americanul era considerat favorit să obțină revanșa așteptată de mai bine de un deceniu.

Pentru McGregor, o eventuală victorie avea o miză uriașă. Un succes în fața lui Holloway l-ar fi readus în prim-planul luptei pentru cele mai importante obiective din UFC și i-ar fi redeschis drumul către confruntările de top ale organizației.

UFC 329 s-a anunțat drept unul dintre cele mai importante evenimente ale anului, iar revenirea lui Conor McGregor a reprezentat principalul punct de atracție al galei. Oficialii UFC au mizat pe popularitatea uriașă a irlandezului pentru a atrage un public record, interesul pentru evenimentul programat la Las Vegas fiind deja unul considerabil.

Cine este Conor McGregor

Puțini sportivi au influențat istoria UFC la fel de mult precum Conor McGregor. Irlandezul a debutat în organizație în aprilie 2013, după ce cucerise două centuri în promoția Cage Warriors, iar impactul său a fost imediat. L-a învins prin KO tehnic pe Marcus Brimage în doar 67 de secunde, iar prestația i-a adus primul bonus "Performance of the Night".

Doar patru luni mai târziu, McGregor l-a întâlnit pentru prima dată pe Max Holloway. Irlandezul s-a impus prin decizie unanimă, însă victoria a avut un cost important: în timpul luptei a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior (ACL), accidentare care l-a ținut departe de octogon timp de aproape un an.

La revenire, McGregor și-a continuat ascensiunea într-un ritm impresionant. I-a învins consecutiv pe Diego Brandão, Dustin Poirier și Dennis Siver, rezultate care i-au adus șansa de a lupta pentru centura interimară la categoria pană. În iulie 2015 l-a învins pe Chad Mendes prin TKO și a devenit campion interimar.

Momentul care l-a transformat într-un fenomen mondial a venit câteva luni mai târziu. La UFC 194, pe 12 decembrie 2015, McGregor l-a făcut knockout pe José Aldo după numai 13 secunde, cel mai rapid KO din istoria meciurilor pentru un titlu UFC. Victoria i-a adus centura mondială la categoria Featherweight și l-a consacrat drept unul dintre cei mai spectaculoși luptători ai generației sale.

În 2016 a acceptat provocarea lui Nate Diaz într-un meci disputat la categoria welterweight. Deși a pornit favorit, McGregor a fost învins prin submission, suferind prima înfrângere din UFC. Șase luni mai târziu și-a luat revanșa, câștigând duelul prin decizie majoritară după cinci reprize intense, una dintre cele mai apreciate rivalități din istoria organizației.

Apogeul carierei sale în MMA a fost atins la UFC 205, în noiembrie 2016. McGregor l-a dominat pe Eddie Alvarez și a cucerit centura categoriei Lightweight, devenind primul luptător din istoria UFC care a deținut simultan două titluri mondiale în două categorii diferite. Performanța a rămas una dintre cele mai importante borne din istoria organizației.

După acel succes, activitatea sa în UFC s-a redus considerabil. În 2017 a disputat celebrul meci de box cu Floyd Mayweather Jr., iar revenirea în MMA a avut loc abia în octombrie 2018, când l-a întâlnit pe Khabib Nurmagomedov pentru centura categoriei Lightweight. Rusul s-a impus prin submission în runda a patra, într-un duel rămas celebru atât pentru rivalitatea dintre cei doi, cât și pentru incidentele izbucnite după finalul confruntării.

În ianuarie 2020, McGregor a demonstrat că își păstrase explozia din primii ani ai carierei și l-a învins pe Donald Cerrone în doar 40 de secunde, stabilind atunci un nou record: devenea primul luptător din istoria UFC care obținea victorii prin knockout în categoriile Featherweight, Lightweight și Welterweight.

Ultimele sale apariții înaintea pauzei de lungă durată au fost împotriva lui Dustin Poirier. Americanul l-a învins prin KO tehnic în ianuarie 2021, iar șase luni mai târziu trilogia s-a încheiat dramatic, după ce McGregor a suferit o fractură gravă de tibie în finalul primei reprize, accidentare care a necesitat intervenție chirurgicală și a dus la o absență de aproape cinci ani din competiție.

Chiar dacă rezultatele din ultimii ani nu au mai fost la nivelul perioadei sale de glorie, impactul lui Conor McGregor asupra UFC a rămas incontestabil. Irlandezul a contribuit decisiv la transformarea organizației într-un fenomen global, a fost capul de afiș al unora dintre cele mai profitabile gale din istorie și a devenit unul dintre cei mai mari generatori de audiență și vânzări pay-per-view pe care i-a avut vreodată UFC.