Mbappe a intervenit pentru a opri un meci revanșă Franța–Argentina. Căpitanul a convins FFF să renunțe la plan

Mbappe s-a folosit de statutul său de căpitan al echipei naţionale pentru a convinge Federaţia franceză de fotbal să nu organizeze un meci revanşă împotriva Argentinei, pe terenul acesteia, o reeditare a finalei Cupei Mondiale 2022

Finala Cupei Mondiale din 2022, pierdută în faţa Argentinei (3-3, 2-4 la loviturile de departajare), rămâne o amintire dureroasă pentru naţionala Franţei şi suporterii acesteia. Dramaturgia acestui episod a dat naştere unei noi rivalităţi între cele două naţiuni, după cum o demonstrează huiduielile vizându-l pe portarul Emiliano Martinez, unul dintre protagoniştii finalei, de fiecare dată când a apărut în Franţa cu echipa sa de club Aston Villa (la Lille pe 18 aprilie 2024, la Paris pe 9 aprilie 2025).

Această rivalitate a rămas atât de puternică încât a dat idei Federaţiei franceze de fotbal. Aceasta a studiat posibilitatea organizării unei revanşe între "Les Bleus" şi echipa „albiceleste" în Argentina, în martie 2024.

O posibilitate căreia i s-a opus Kylian Mbappe. „I s-a adresat de mai multe ori preşedintelui FFF (Philippe Diallo), în legătură cu programul echipei, cu meciurile, este un căpitan modern, care are prestanţă", susţin apropiaţii echipei naţionale.

Atacantul francez i-a avertizat pe şefii federaţiei cu privire la riscurile unei călătorii atât de lungi (în jur de zece ore cu avionul de la Paris) în acea perioadă a anului. Şi a fost ascultat, semn că a devenit un interlocutor convingător pentru FFF.

