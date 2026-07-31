Clubul a primit iniţial o penalizare de şase puncte, cu suspendare, pe lângă amendă, însă sancţiunea privind punctele a fost acum înlocuită cu o interdicţie de a efectua transferuri, tot cu suspendare, potrivit Agerpres.

Chelsea a recunoscut 74 de încălcări ale regulamentelor FA

Vineri, Federaţia Engleză a confirmat aplicarea unor sancţiuni clubului din vestul Londrei, care a recunoscut un total de 74 de încălcări ale reglementărilor FA privind agenţii, colaborarea cu intermediari şi investiţiile unor terţe părţi în jucători.

Noii proprietari ai clubului au raportat ei înşişi încălcările autorităţilor fotbalistice în 2022, în timp ce se aflau în procesul de achiziţionare a clubului de la miliardarul rus Roman Abramovici.

Interdicţia la transferuri este suspendată până în 2027

Penalizarea cu şase puncte, sancţiune suspendată până la 30 iunie 2027, fusese impusă de comisia independentă care a analizat iniţial cazul, însă clubul a contestat decizia. Ulterior, comisia de apel a înlocuit penalizarea cu puncte cu o interdicţie suspendată de a efectua transferuri pe parcursul a două ferestre de mercato.

Chelsea a încheiat anterior acorduri privind sancţiunile în legătură cu această chestiune, atât cu Premier League, cât şi cu UEFA.