Ministerul Sănătăţii propune ca şoferii cu probleme de vedere, tulburări psihice ori antecedente de consum de alcool sau droguri să fie evaluaţi individual de medicii specialişti, care vor decide dacă sunt apţi să conducă şi dacă au nevoie de monitorizare.

Cele mai importante modificări îi vizează pe şoferii cu afecţiuni de vedere. Proiectul stabileşte că aceste persoane trebuie evaluate de un medic specialist oftalmolog, care va veni cu un examen suplimentar chiar şi pentru şoferii amatori.

Sebastian Mitică, director clinică medicală: „În acest moment, şoferii nonprofesionişti dispun de un control oftalmologic standard, vorbim de acel panou, de litere şi cifre, în schimb, şoferii profesionişti, este deja implementat consultul medical mai amplu, unde deja există un perimetru computerizat, şoferii sunt consultaţi pentru câmpul vizual, mai exact pentru vederea periferică, iar acest consult medical acum doreşte să se introducă şi pentru şoferii nonprofesionişti care urmează să îşi ia permisul de conducere sau să-l reînnoiască”.

Costel Ban, instructor auto: „90% din informaţiile pe care se bazează şoferul atunci când conduce vin de la văz, atunci când un om stă, câmpul vizual este mare, pe măsură ce viteza creşte se ajunge la un câmp vizual foarte restrâns, dacă pornim de la început cu un câmp vizual îngustat, cu cât va creşte viteza de deplasare, acesta va deveni şi mai îngust”.

Noul ordin mută responsabilitatea de la unitatea medicală la medicul specialist, care va şi răspunde în faţa legii dacă evaluarea nu este corectă.

Sunt propuse modificări şi pentru şoferii cu antecedente de consum de alcool sau droguri. Proiectul prevede că permisul va putea fi acordat doar dacă medicul specialist confirmă că persoana a prezentat dovezi că a participat la programe de reabilitare.

Corespondent Ştirile ProTV: „Proiectul aduce schimbări şi pentru şoferii care urmează tratamente medicamentoase. La evaluarea medicală nu va conta doar diagnosticul, ci şi efectele medicamentelor asupra capacităţii de a conduce. Dacă un tratament poate provoca somnolenţă, ameţeli sau încetinirea reflexelor, medicul specialist va decide dacă persoana este aptă să urce la volan şi dacă are nevoie de monitorizare periodică”.

Ministerul Sănătăţii spune că modificările au rolul de a alinia legislaţia din România la normele europene şi de a adapta evaluarea medicală la fiecare caz în parte.