Potrivit Procuraturii Anticorupţie, în comun cu Centrul Naţional Anticorupţie, au fost administrate probe care ar indica faptul că, în perioada iulie 2013 - septembrie 2014, Şor, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SA "Banca de Economii", ar fi organizat şi coordonat un grup criminal care a pus la punct o schemă de delapidare a banilor din activele băncii, relatează Agerpres, care citează portalul NewsMaker.

Acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituţii financiar-bancare şi ar fi asigurat adoptarea deciziilor administrative, juridice şi economico-financiare necesare implementării planului infracţional. În acest mod, ar fi fost create condiţiile pentru transferarea şi utilizarea mijloacelor financiare ale SA "Banca de Economii" în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false.

Astfel, oligarhul fugar este învinuit că a avut rol de organizator, instigator şi coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale SA "Banca de Economii" în sumă de 100.000.000 de dolari, acţionând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracţional.

Pe 17 iunie, Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului şi a dispus aplicarea, în lipsa învinuitului, a măsurii preventive a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile.

Pentru infracţiunea de escrocherie săvârşită în proporţii deosebit de mari, legea prevede pedeapsa cu închisoarea de la 8 la 15 ani.

Condamnat definitiv în dosarul „Frauda bancară”

Ilan Şor, om de afaceri şi politician, a fost condamnat definitiv în dosarul "Frauda bancară", cunoscut şi sub numele de "furtul miliardului". Acesta a fost acuzat că a participat la schema prin care, în perioada 2012-2014, din sistemul bancar au fost extrase aproximativ un miliard de dolari, aminteşte NewsMaker.

Pe 13 aprilie 2023, Curtea de Apel Chişinău l-a găsit vinovat de escrocherie în proporţii deosebit de mari şi spălare de bani, condamnându-l la 15 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis.

Sentinţa a devenit definitivă şi irevocabilă pe 13 decembrie 2024, când Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova a respins recursurile depuse de avocaţii săi. Astfel, pedeapsa de 15 ani de închisoare a rămas în vigoare.

Fugit din Republica Moldova și căutat internațional

Ilan Şor a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, imediat după căderea regimului Plahotniuc. Iniţial, acesta a plecat în Israel, iar apoi în Rusia, unde s-ar afla şi în prezent.

Şor este dat în urmărire internaţională şi figurează pe lista cu sancţiuni ale UE şi Canadei pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova, notează portalul citat.