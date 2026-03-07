Derby-ul dintre AC Milan şi Inter Milano de duminică (21:45), din etapa a 28-a a Serie A, va intra în istorie. Cu venituri estimate la peste 8,7 milioane de euro, această întâlnire va deveni cea mai profitabilă din istoria campionatului italian.

Suma definitivă va fi cunoscută abia în următoarele ore, dar un lucru este deja cert: recordul anterior – 8 649 494 de euro în derbiul tur (1-0) pentru AC Milan – va fi depăşit.

Pragul de 9 milioane de euro pare greu de atins, dar încasările ar trebui să depăşească 8,7 milioane de euro, conform Gazzetta dello Sport.

De câteva zile, biletele sunt aproape imposibil de găsit, iar peste 75.500 de spectatori sunt aşteptaţi în tribune la San Siro. Înainte de acest derbi, recordul de încasări pentru un meci al Milanului data din sezonul trecut. Pe 2 februarie 2025, tot într-un derbi împotriva Interului, Rossoneri înregistraseră încasări de 7.344.878 euro.

Echipa Inter Milano este antrenată de Cristian Chivu.

Cele mai profitabile meciuri din Serie A

8 martie 2026: AC Milan - Inter Milano, 8 700 000 euro (*)

23 noiembrie 2025: Inter Milano - AC Milan, 8 649 494 euro

14 februarie 2026: Inter Milano - Juventus, 8 587 129 euro

22 septembrie 2024: Inter Milano - AC Milano, 7.626.430 euro

27 octombrie 2024: Inter Milano - Juventus, 7.614.585 euro

2 februarie 2025: AC Milano - Inter Milano, 7.344.878 euro