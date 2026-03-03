Război în Iran, ziua a patra. Donald Trump: „Totul a fost neutralizat”
Război în Iran, ziua a patra. Donald Trump: „Totul a fost neutralizat"

VIDEO. Echipa feminină a Iranului a refuzat să cânte imnul național înaintea meciului din Cupa Asiei

Echipa feminină de fotbal a Iranului a refuzat să cânte imnul național înaintea meciului de deschidere a Cupei Asiei din Australia, care a avut loc în 2 martie, acesta fiind primul lor meci de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

autor
Cristian Matei

Potrivit The Guardian, toți membrii echipei au stat în tăcere, cu privirea îndreptată înainte, în timpul intonării imnului, înaintea începerii meciului din Grupa A împotriva Coreei de Sud, care a câștigat cu 3-0 pe stadionul Gold Coast din Queensland.

Antrenoarea principală a Iranului, Marziyeh Jafari, și jucătoarele sale au refuzat să comenteze războiul sau moartea liderului lor, ayatollahul Ali Khamenei, când au fost întrebate de presă.

Echipa iraniană a sosit în Australia pentru a se pregăti pentru turneu, cu câteva zile înainte de începerea atacurilor aeriene în Orientul Mijlociu. Joi va înfrunta țara gazdă, iar duminică va juca al treilea și ultimul meci din faza grupelor împotriva Filipinelor, ambele pe același stadion.

Jucătoarele iraniene au fost lăudate pentru curajul lor. „Suntem alături de ele și de familiile lor, este o situație dificilă și este foarte curajos din partea lor să fie aici și să joace”, a declarat mijlocașul australian Amy Sayer. „Au avut o performanță foarte bună, chiar și în contextul climatului politic actual și al dificultăților prin care trec. Cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru a contribui este să le oferim [joi] cel mai bun meci de fotbal pe care îl putem juca și să le arătăm respectul nostru pe teren. Sperăm că situația se va îmbunătăți și că vor putea rămâne în siguranță în Australia.”

Iranul este singura echipă din Orientul Mijlociu care s-a calificat la turneul care se va desfășura până pe 21 martie.

Australia și-a început campania în Cupa Asiei cu o victorie cu 1-0 împotriva Filipinelor, duminică, la Perth. În Grupa B, Coreea de Nord a învins Uzbekistanul cu 3-0.

Sursa: The Guardian

