China şi Rusia au prezentat vizita de două zile a lui Putin din această săptămână - a 25-a sa vizită în China - ca o dovadă suplimentară a parteneriatului lor „pentru toate anotimpurile”, chiar dacă Occidentul îndeamnă Beijingul să facă presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

În timp ce China se prezintă ca un mediator de pace în conflict şi o parte neutră, Putin afirmă că China şi Rusia îşi susţin reciproc „interesele fundamentale”, pe măsură ce el urmăreşte încheierea de acorduri energetice suplimentare cu a doua cea mai mare economie a lumii, în faţa sancţiunilor occidentale.

„Summitul Xi-Putin va transmite lumii că parteneriatul strategic China-Rusia rămâne piatra de temelie a politicilor externe ale ambelor ţări şi că orice încercare a SUA de a crea o ruptură între ele este sortită eşecului”, a comentat Ian Storey, cercetător principal la Institutul ISEAS-Yusof Ishak din Singapore.

Vizita liderului rus urmează vizitei lui Donald Trump la Beijing de săptămâna trecută, care a generat o imagine pozitivă, dar puţine acorduri comerciale majore. Xi a descris relaţiile sino-americane ca fiind o relaţie de „stabilitate strategică”, contestând cadrul de „concurenţă strategică” asociat fostului preşedinte american Joe Biden.

Prin aceste vizite importante pe care le găzduieşte, China încearcă să-şi consolideze imaginea de pilon al stabilităţii globale, în contrast cu eforturile SUA de a pune capăt războiului din Ucraina şi de a limita un conflict separat cu Iranul, care a perturbat fluxurile energetice globale. În timpul vizitelor de stat, Beijingul încearcă să liniştească partenerii comerciali occidentali, inclusiv SUA, cu privire la ascensiunea sa ca putere economică şi tehnologică, minimizând în acelaşi timp riscurile din relaţiile lor.

Casa Albă anunță ce a obținut Trump după vizita în China

Casa Albă a declarat, după vizita lui Trump în China, că s-a ajuns la un consens cu privire la aspecte care vor spori „stabilitatea” pentru companiile şi consumatorii globali.

În acelaşi timp, angajamentul Chinei faţă de ţări precum Rusia întăreşte mesajul său că diplomaţia sa este consecventă şi nu este influenţată de acţiunile partenerilor strategici, în ciuda presiunii occidentale.

„Este nerealist să ne aşteptăm ca Xi să exercite presiuni asupra lui Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Xi nu exercită acest tip de influenţă asupra lui Putin şi, în orice caz, chinezii înţeleg cum o înfrângere a Rusiei în Ucraina ar slăbi poziţia politică a lui Putin”, a arătat Ian Storey. „Astfel, Beijingul va continua să ofere Moscovei acoperire diplomatică la ONU, asistenţă economică şi tehnologii cu dublă utilizare pentru forţele armate ruse”, a punctat el.

China afirmă că nu a furnizat niciodată arme letale niciunei părţi implicate în conflictul dintre Rusia şi Ucraina şi că are sub control strict exporturile de produse cu dublă utilizare.

„În timpul vizitei, cei doi şefi de stat vor schimba opinii cu privire la cooperarea în toate domeniile relaţiilor bilaterale, precum şi cu privire la chestiuni internaţionale şi regionale de interes comun”, a declarat Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, luni, într-o conferinţă de presă.

Energia, baza parteneriatului dintre China și Rusia

În timpul ultimei vizite a lui Putin, în septembrie 2025, Rusia şi China au convenit să construiască conducta de gaze „Power of Siberia 2” (Puterea Siberiei 2), dar nu au ajuns încă la un acord privind preţurile.

Deficitul de aprovizionare cu energie legat de conflictul din Iran ar putea susţine argumentul Rusiei privind conducta ca sursă de gaze pe termen lung. Se aşteaptă însă ca Beijingul să rămână fidel strategiei sale de diversificare, discutând acorduri de aprovizionare atât cu Turkmenistanul, cât şi cu Rusia, a declarat un expert din industrie aflat la Beijing.

China ar putea încheia un acord general cu Rusia care să acopere volumele anuale de aprovizionare şi condiţii precum flexibilitatea aprovizionării şi caracterul sezonier, lăsând însă deschisă chestiunea preţurilor, a spus persoana respectivă.

Negocierile pe tema preţului ar putea dura ani de zile.

În 2014, Xi a anunţat un al patrulea gazoduct care să lege uriaşul zăcământ de gaze Galkînîş din Turkmenistan de nord-vestul Chinei, dar proiectul nu a fost încă finalizat din cauza disputelor privind preţurile şi a complexităţii implicând Uzbekistanul, Kârgâzstanul şi Tadjikistanul, prin care tranzitează gazoductul.

China rămâne, pe de altă parte, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc, inclusiv din livrările prin conducte şi transporturi maritime.

În ciuda sancţiunilor occidentale asupra exporturilor de petrol ale Rusiei, rafinăriile independente chineze sunt clienţi fideli, tranzacţiile fiind decontate în mare parte în yuani chinezeşti. De asemenea, rafinăriile de stat au reluat recent achiziţiile în urma unei scurte derogări de la sancţiunile SUA.

Rusia a convenit în 2025 să furnizeze Chinei încă 2,5 milioane de tone de petrol pe an prin Kazahstan.

„În principiu, am ajuns la un grad ridicat de consens cu privire la realizarea unui pas important - într-adevăr, foarte substanţial - în cooperarea noastră din sectoarele petrolier şi gazier”, a declarat Putin reporterilor pe 9 mai. „Dacă vom reuşi să le finalizăm şi să le ducem la bun sfârşit în timpul vizitei, voi fi foarte mulţumit”, a mărturisit el.

Putin: Relaţiile dintre Rusia şi China au atins un „nivel fără precedent”

Rusia şi China sunt gata să se susţină reciproc într-o gamă largă de chestiuni, inclusiv unitatea naţională şi protejarea suveranităţii, a transmis Vladimir Putin într-un discurs video înaintea vizitei sale în China, care începe marţi seara.

Relaţiile dintre Rusia şi China au atins un „nivel fără precedent” de înţelegere şi încredere reciprocă, a spus Putin în timp ce se pregătea să se întâlnească, miercuri, cu preşedintele chinez Xi Jinping pentru discuţii.

Ţările sunt pregătite să coopereze pe baza unor principii reciproc avantajoase şi bazate pe egalitate şi „să se sprijine reciproc în chestiuni care afectează interesele fundamentale ale celor două ţări, inclusiv protecţia suveranităţii şi a unităţii naţionale”, a spus Putin, dar nu a oferit alte detalii.

Rusia şi China îşi extind activ legăturile în domeniul economiei, politicii şi apărării, a spus el, adăugând că o legătură „strânsă” şi „strategică” între Moscova şi Beijing joacă „un rol stabilizator” în relaţiile globale.

„Nu ne aliniem împotriva nimănui, ci lucrăm pentru cauza păcii şi a prosperităţii universale”, a dat asigurări Putin.