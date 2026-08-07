Din suspendarea de nouă luni, perioadă din care o lună a fost deja executată, potrivit News.ro.

Hotărârea vine după ce, inițial, Cosmin Matei fusese suspendat pentru șase luni de Agenția Națională Anti-Doping, iar ulterior Comisia de Apel a înlăturat sancțiunea, permițându-i să își continue activitatea competițională. Decizia Comisiei de Apel a fost însă contestată de Agenția Mondială Anti-Doping (WADA), iar TAS a admis apelul și a pronunțat hotărârea definitivă.

„Regretăm profund această situație și impactul pe care îl are atât asupra lui Cosmin Matei, cât și asupra echipei noastre. Cosmin este un jucător de bază și căpitanul formației noastre, iar absența sa pe teren reprezintă o pierdere semnificativă.

Clubul Sepsi OSK respectă decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv și principiile care guvernează activitatea sportivă, reafirmându-și angajamentul față de respectarea regulamentelor și promovarea unui sport curat.

În același timp, îi transmitem lui Cosmin Matei întreaga noastră susținere în această perioadă dificilă și suntem convinși că va reveni pe teren mai puternic după încheierea acestei sancțiuni”, a precizat Sepsi.

Depistat pozitiv în 2024

În februarie 2024, Cosmin Matei a fost depistat pozitiv cu 5-metilhexan-2-amină, un stimulent aflat pe lista substanțelor interzise. Testarea s-a făcut după un meci pe care echipa sa, Sepsi OSK, l-a pierdut cu Universitatea Craiova, scor 1-3.

Matei a fost suspendat în 2024 șase luni de ANAD. Jucătorul a făcut apel, explicând că substanța a ajuns accidental în organismul său. ANAD i-a anulat suspendarea mijlocașului, dar WADA a atacat decizia la TAS.

Metilhexanamina (MHA) este cunoscută sub diferite denumiri, incluzând, dar fără a se limita la, dimetilamilamină, 1,3-dimetilamilamină, dimetilpentilamină, metilhexamină, metilhexanamină, 1,3-dimetilpentilamină, fiind interzisă doar în competiție ca stimulent specific conform secțiunii 6.b.

MHA este un stimulent care a fost vândut ca medicament până la începutul anilor 1970, dar nu mai este utilizată în tratamentul medical. MHA este inclusă în componența unor suplimente alimentare comercializate în prezent, inclusiv online.

Substanțele din secțiunea Stimulente pot fi găsite, fără limitare, în medicamentele folosite în tratamentul anafilaxiei, al ADHD sau al simptomelor de răceală și gripă.

Având în vedere clasificarea acesteia ca substanță specifică, Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport și Codul Mondial Anti-Doping 2021 nu impun măsura suspendării provizorii obligatorii.