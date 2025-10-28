Bernadette Szocs și Elisabeta Samara, în optimi la WTT Champions Montpellier. „Bernie” a eliminat-o pe principala favorită

Bernadette Szocs (foto articol) a deschis spectaculos WTT Champions Montpellier 2025! În chiar primul meci al competiţiei, sportiva română a eliminat-o pe principala favorită şi a avansat printre primele 16 jucătoare ale tabloului principal.

Sud de France Arena din Montpellier a găzduit primul meci de top, în care Bernadette Szocs (19 mondial), vicecampioana europeană en titre, a învins-o pe medaliata cu bronz mondial din proba de simplu, Chen Xingtong (China, 3 mondial), după o demonstraţie de forţă a tricolorei.

Bernadette Szocs a gestionat stilul de joc al adversarei şi, treptat, şi-a impus loviturile până a împins-o departe de masă pe adversară. Tricolora a avut precizie şi intensitate la masa de joc, iar în ultimul set şi-a dominat cap-coadă adversara de calibru, pentru victoria cu 3-0 (11-7, 12-10, 11-2).

“Sunt fericită. Nu e prima dată când câştig împotriva ei. Am fost optimistă şi am vrut să joc fiecare punct. Mi-am făcut jocul aşa cum am vrut. De fiecare dată când joc cu sportive din China, mă gândesc că joc cu oricare altă adversară. Întotdeauna vreau să dau ce e mai bun la masa de joc şi să mă bucur de fiecare moment”, a spus componenta lotului naţional.

În optimile de finală, Bernadette Szocs o va întâlni pe învingătoarea meciului Ying Han (Germania) - Sabine Winter (Germania).

La debutul din Sud de France Arena, la WTT Champions Montpellier, Elizabeta Samara componenta lotului naţional a eliminat-o pe favorita 7, Mima Ito (Japonia, 9 mondial), medaliata cu bronz mondial din proba de simplu.

Vicecampioana en titre de la Europa Top 16 şi-a continuat forma bună de joc după Campionatul European destinat echipelor, iar azi a început ideal în faţa niponei, cu set câştigat. Mima Ito a echilibrat duelul şi le-a câştigat pe următoarele două, însă sportiva română a oferit o revenire fabuloasă.

Condusă cu 9-4 în setul al patrulea, Elizabeta Samara a folosit toate resursele tehnice şi fizice, a lovit convingător şi a trecut toate punctele în dreptul său până la finalul setului. În decisiv, tricolora a menţinut nivelul, iar printre emoţiile finalului de joc a oferit calitate de-a lungul schimburilor pentru victoria cu 3-2 (11-9, 5-11, 3-11, 11-9, 11-9).

“I-am spus antrenorului că sper să iau un set. Când l-am luat pe primul, am zis că e ok, dar după revenind de la 1-2 (4-9) a fost uimitor. Nu ştiu cum am câştigat ultimele două puncte. Am avut o tactică pe care n-o pot spune, am avut şi mingi norocoase, dar am luptat pentru fiecare punct. Acest meci cu Ito, una dintre cele mai bune jucătoare din lume, înseamnă mult pentru mine. Aveam nevoie de această victorie, pentru că mental eram puţin jos, iar acum sunt fericită că această victorie a venit aici”, a spus Elizabeta Samara, la finalul meciului, potrivit News.ro.

În optimile de finală, Elizabeta Samara o va întâlni pe câştigătoarea meciului Hana Goda (Egipt)/Doo Hoi Kem (Hong Kong).

