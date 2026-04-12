Bundeswehr-ul precizează oficial că bărbații cu vârsta militară pot călători liber, transmite Deutsche Welle, care vorbește însă despre un adevărat haos creat în Germania de o prevedere legală neclară.

O nouă regulă care impune bărbaților să obțină permisiunea de a călători în străinătate l-a pus recent sub presiune pe ministrul Apărării, Boris Pistorius. El spune că a rezolvat situația, dar criticile continuă.

Timp de câteva zile, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, s-a chinuit să se explice. O prevedere din noua Lege a Serviciului Militar, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie, părea să impună bărbaților cu vârste cuprinse între 17 și 45 de ani să anunțe armata germană, sau Bundeswehr, înainte de a efectua călătorii în străinătate mai lungi de trei luni.

Deși a durat luni de zile până când această prevedere a ieșit la iveală, agitația a fost imensă: De ce vrea Bundeswehr-ul ca bărbații să ceară permisiunea de a părăsi țara dacă serviciul militar în Germania este voluntar?

Pistorius a clarificat situația săptămâna aceasta. „Tuturor le este permis să călătorească, indiferent dacă au 17, 45 de ani sau între vârste, iar permisiunea nu este necesară în prezent”, a declarat el pentru agenția de presă germană dpa. Social-democratul a adăugat că un regulament administrativ va fi emis săptămâna aceasta pentru a înlătura orice îndoială.

Noua regulă privind călătoriile în străinătate a trecut neobservată

La început, regula a trecut în mare parte neobservată. Nici măcar Ministerul Apărării nu s-a obosit să comunice public sau măcar să explice noua cerință. Abia după ce ziarul Frankfurter Rundschau a preluat știrea, incertitudinea a început să se răspândească: Cum anume se obține aprobarea înainte de o ședere prelungită în străinătate? Există sancțiuni pentru nerespectare?

Opoziția parlamentară a criticat aspru situația, argumentând că Legea serviciului militar a fost prost redactată și că cerința de a notifica autoritățile înainte de a călători în străinătate constituie o încălcare masivă a dreptului la autonomie personală.

Britta Haßelmann, președinta grupului parlamentar al Partidului Verde, a criticat regulamentul ca fiind prost conceput și a spus că pune în pericol sprijinul public pentru noua lege a serviciului militar.

Vicepreședinta grupului parlamentar al Partidului Socialist de Stânga din Bundestag, Desiree Becker, a adăugat: „Ceea ce au prezentat Boris Pistorius și ministerul său aici este o demonstrație de incompetență. Oricine vrea să trimită tinerii în tranșee pentru a apăra presupusa «patrie» ar trebui cel puțin să fie capabil să prezinte un proiect de lege solid din punct de vedere juridic”.

La rândul său, Alternativa pentru Germania (AfD), partid de extremă dreapta, a acuzat „haosul din jurul călătoriilor bărbaților în străinătate”.

Expert juridic: Încălcare majoră a drepturilor fundamentale

Politicienii specializați în politica de apărare au solicitat clarificări prompte din partea lui Pistorius, care aparent subestimase reacțiile aprige la regulamentul controversat. Acum, el insistă că dorește să evite birocrația inutilă cauzată de cerințele de raportare.

„Suspendăm cerința de aprobare atâta timp cât serviciul militar rămâne voluntar”, a spus el, înainte de a adăuga că regulamentul a fost creat doar pentru a se pregăti pentru situații de urgență.

Potrivit expertului juridic ARD, Frank Bräutigam, cel mai recent amendament nu a fost o concesie din partea ministerului, ci mai degrabă o obligație legală. Solicitarea unei autorizații obligatorii pentru călătoriile în străinătate fără reinstaurarea recrutării ar constitui o încălcare majoră a drepturilor fundamentale ale tinerilor.

Revenirea la înrolarea în armată

Regulamentul controversat este rezultatul revenirii recente a Germaniei la un tip de serviciu militar parțial, care implică colectarea sistematică a datelor despre toți bărbații de vârstă militară. Germania a avut serviciul militar - cu o opțiune de serviciu național civil - în vigoare până în 2011, dar aceste date nu au mai fost colectate.

Noua Lege a Serviciului Militar oferă o soluție: de la începutul anului, toți tinerii născuți în 2008 sau ulterior sunt obligați să se prezinte la un examen fizic efectuat de Bundeswehr, datele de aici urmând să fie apoi stocate de Ministerul Apărării.

Solicitarea ca potențialii recruți să se prezinte înainte de șederile prelungite în străinătate servește la atingerea acestui obiectiv. Întrucât, conform Constituției germane, doar bărbații pot fi recrutați pentru serviciul militar, se colectează doar datele acestora, deși femeile se pot înrola voluntar.

Bundeswehr dorește mai mulți voluntari

Scopul serviciului militar reformat este de a recruta personal nou pentru Bundeswehr. Printr-o combinație de cerințe și stimulente, armata își propune să atragă mai mulți voluntari. De la începutul anului, noii recruți primesc acum o salarizare semnificativ mai bună decât înainte. Cei care se angajează pentru cel puțin 12 luni primesc și asistență pentru costul permisului de conducere, care poate costa câteva mii de euro.

Pistorius mizează pe astfel de oferte, combinate cu un anumit grad de obligativitate: Pe lângă examenul fizic, toți bărbații de 18 ani sunt acum obligați să completeze un chestionar în care să precizeze dacă sunt interesați să servească în Bundeswehr.

În prezent, peste 13.000 de persoane servesc în armată voluntar sau s-au înrolat ca „recruți pe termen scurt” pentru maximum 23 de luni. Aceasta reprezintă o creștere de 15% față de anul precedent, a anunțat Ministerul Apărării la mijlocul lunii martie.

Rămâne însă de văzut dacă creșterea numărului de voluntari va fi suficientă pentru a îndeplini obiectivele ambițioase de recrutare ale țării. Revenirea la serviciul militar obligatoriu rămâne o posibilitate.

Cancelarul Friedrich Merz (CDU) dorește să se efectueze o evaluare „cel târziu până în 2027” pentru a determina dacă se înscriu suficienți voluntari pentru noul serviciu militar. Dacă numărul este insuficient, „nu vom avea de ales decât să discutăm și despre serviciul obligatoriu în Bundeswehr”, a declarat Merz în decembrie, în Bundestag.

Mulți tineri nu așteaptă să vadă dacă se va întâmpla acest lucru: Numărul celor care solicită obiecție de conștiință crește constant. În 2025, a atins cel mai înalt nivel de la suspendarea serviciului militar în 2011.