Antrenorul Edi Iordănescu a demisionat de la Legia Varşovia. Mesajul transmis de club după plecarea sa

31-10-2025 | 14:20
edi iordanescu
AFP

Românul Edward Iordănescu a demisionat, vineri, din funcţia de antrenor al echipei poloneze de fotbal Legia Varşovia, a anunţat clubul pe site-ul său oficial.

Ioana Andreescu

„Ne-am întâlnit cu antrenorul Iordănescu și am decis de comun acord să încheiem colaborarea.

După analizarea rezultatelor, am decis că situația din prezent ne obligă să facem o schimbare pentru a-i permite echipei să își atingă obiectivele”, a spus Michal Zewlakow, directorul sportiv de la Legia Varșovia, potrivit Sport.ro.

La câteva ore după ce Legia Varșovia a fost eliminată în 16-imile Cupei Poloniei după 1-2 contra lui Pogon Szczecin, ziarul polonez Przegląd Sportowy anunță plecarea lui Edi Iordănescu de la echipă.

edi iordanescu
Edi Iordănescu: „Helmut Duckadam a fost marele erou de la Sevilla. Această generaţie a adus glorie României”

„Decizia a fost luată după eșecul din Cupa Poloniei, după o întâlnire între antrenor și conducerea clubului", scriu polonezii, care anunță că echipa va fi condusă la următorul meci de secundul spaniol Inaki Astiz (41 de ani).

Iordănescu a preluat Legia Varșovia în vară și a cucerit Supercupa Poloniei. A calificat echipa în grupa de Conference League și o lasă pe locul 10 în Ekstraklasa, cu 16 puncte în 12 etape.

Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei

Sursa: Agerpres

