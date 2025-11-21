Andrei Rațiu și-a prelungit pe 5 ani contractul cu Rayo Vallecano. Anunțul clubului: „Să facem istorie împreună!”

Fundașul român Andrei Rațiu și-a extins contractul cu Rayo Vallecano până în 2030, clubul din La Liga anunțând vestea vineri, potrivit EFE.

Raţiu, în vârstă de 27 de ani, s-a alăturat echipei Rayo Vallecano în 2023, după ce fusese împrumutat în precedentele două sezoane de Villarreal la Huesca. De atunci, el a evoluat în 67 de meciuri oficiale pentru clubul madrilen, unde este un jucător cheie pentru antrenorul Inigo Perez.

Vara trecută, Rayo a cumpărat jumătate din drepturile sale de la Villarreal pentru cinci milioane de euro, jucătorul devenind proprietatea grupării madrilene, cu care avea o clauză de 25 de milioane de euro la care s-a făcut referire atunci când a sosit o ofertă de 18 milioane de la Wolverhampton.

"Andrei Raţiu a devenit unul dintre jucătorii cheie în succesele sportive ale primei echipe în aceste campanii. Suntem bucuroşi să continuăm să facem istorie împreună, Andrei!", a anunţat Rayo Vallecano pe canalele sale oficiale pentru a confirma reînnoirea contractului internaţionalului român.

OFICIAL | Andrei Ratiu será jugador del Rayo Vallecano hasta final de la temporada 2029-30.https://t.co/40Gg68DGbu pic.twitter.com/P9Bg7NohGz — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) November 21, 2025

