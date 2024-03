Produsele care dispar rapid de pe rafturile magazinelor din România. Clienții au început să le vâneze

Comercianții spun că au vândut sute de tone de astfel de alimente cu preț mai mic pentru că se apropie de termenul de expirare, numai în ultimul an. Pe de altă parte, clienții au ocazia să cumpere mai ieftin și produse premium, precum carne de vită, foie gras sau brânzeturi internaționale.

Într-un lanț de hypermarketuri, raftul cu alimente reduse este aprovizionat zilnic. Uneori, chiar și de mai multe ori pe zi. Și, de fiecare dată, rămâne gol. Clienții găsesc aici legume, cărnuri, lactate, dar și conserve și sendvișuri, care se apropie de termenul de expirare, la prețuri mici.

Cumpărător: „Vânez oferte, sinceră să fiu. Mă uit la termenul de garanție și să arate bine produsul”.

Cumpărător: „Mereu le caut. Reușesc să economisesc așa și 50% din sumă”.

Am ales și noi câteva produse din zona alimentelor reduse și am făcut un calcul. Am ales mai multe feluri de mezeluri, o bucată de somon și un pachet de unt. În mod normal, acum trei zile, când aveau prețul întreg, am fi plătit pentru ele 108 lei. Odată cu reducerea, însă, valoarea bonului a coborât până la 73 de lei. Am economisit, așadar, 35 de lei.

Un supermarket online, de pildă, a reușit să vândă într-un an 35 de tone de astfel de alimente pe care, altfel, le-ar fi aruncat când ajungeau la termenul limită în care puteau fi vândute.

Cristian Sălceanu, CEO-ul unui supermarket online: „Ele sunt păstrate pe tot parcursul timpului la o temperatură corectă și aceste alimente sunt încă foarte bune pentru consum. Este, de fapt, și categoria noastră erou, să spunem așa. Clienții sunt foarte încântați să poată cumpăra produse foarte bune la un preț mult mai mic”.

Dincolo de alimentele de bază, raftul cu produse la reducere ascunde și multe comori de care, în mod normal, unii clienți spun că nu s-ar fi atins.

Cumpărător: „Aș vrea să iau produse mai scumpe ca să le încerc, la jumătate de preț. Asta e ideea! Pastramă de curcan, salam ca altă dată. 50% sunt toate produsele”.

De altfel, produsele premium, care ajung să coste peste suta de lei, sunt printre cele care se vând cel mai repede atunci când ajung la reducere.

Arnaud Dussaix, consultantul unui hypermarket online: „Carnea de vită. Asta pleacă foarte repede. Este unul dintre produsele care se vinde cel mai repede în zona asta. Foie gras, o specialitate franțuzească, brânză internațională, care este mai scumpă. Prețul este redus începând cu 35%, 50% și poate să ajungă la 75%”.

Elena Filip, specialist în piața de retail: „Cu siguranță este în avantajul lor. Își recuperează o parte din pierderi, pe de o parte, pe de altă parte atrag clientelă, care are niște venituri poate mai moderate și care nu s-ar fi apropiat poate de o anumită zonă de produse. Și așa toată lumea iese în câștig. Și retailerii și consumatorii”.

Data de expirare de pe alimente este un indicator. Multe dintre alimente mai pot fi consumate în siguranță o perioadă după aceea. Lactatele, de exemplu, pot fi mâncate chiar și la două săptămâni după valabilitatea trecută pe ambalaj, iar paștele și conservele sigilate chiar și după câteva luni. Este important să fim atenți ca alimentele să nu își fi schimbat culoarea și mirosul.

Dată publicare: 06-03-2024 20:02