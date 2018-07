Via Transilvanica, un proiect curajos. Poteca de 1000 de km, inspirată de trasee renumite

Pro TV

În timp ce autoritățile nu au reușit încă să facă o autostradă dintr-un capăt în altul al țării, Asociația Tăşuleasa Social, condusă de Tibi Ușeriu și fratele său, a pus bazele unui proiect curajos - Via Transilvanica.

Și au montat deja și primele borne! Este o potecă de 1.000 de kilometri, inspirată de renumitele trasee precum El Camino din Spania și Pacific Trail, din America.

Traseul va începe din Drobeta Turnu Severin și se va opri la Putna, în județul Suceava.

Primele borne kilometrice de pe Via Transilvanica au fost montate sâmbătă, chiar la sediul Asociației Tăşuleasa Social, din Piatra Fântânele, județul Bistriţa Năsăud.

Tibi Ușeriu, ambasador al proiectului Via Transilvanica: "Noi tot vorbim de unire, nu am reușit să facem un drum care să unească România dintr-un capăt în altul și am zis să facem noi o cărare care să ne unească."

În România nu există trasee marcate, legate între ele, așa că iubitorii de drumeții sunt nevoiți să facă astfel de excursii în străinătate.

Andreea Esca, ambasador al proiectului Via Transilvanica: "E de datoria fiecărui român să susțină într-un fel concret această țară minunată."

Dragoș Bucurenci, ambasador al proiectului Via Transilvanica: "Aștept cu mare interes să parcurg Via Transilvanica, pentru că nu există în România niciun traseu unde să poți începe, cum e în cazul ăsta, la Drobeta și la termini la Putna."

Ruta trece prin 10 județe, prin zone spectaculoase precum malul Dunării, parcul Național Domogled, Valea Mureșului, munții Călimani sau Bucovina. Și va fi dată în folosință treptat. Asociația speră să termine primii 130 de km până la toamnă.

Alin Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social: "Toată lumea îl aseamănă cu Camino din Spania. Va fi o aplicație care va fi foarte clară și toată lumea o va putea descărca, va fi un ghid care se va află pe site-ul Via Transilvanica, vor fi locuri de cazare care vor fi oferite din 15 în 15 km maxim."

Cei care doresc să ajute la realizarea acestui proiect, pot face donații pe site-ul viatransilvanica.com.

