Record pe Transfăgărășan. Unul dintre cei mai faimoși piloți a făcut traseul în 40 de minute

Un nou record a fost stabilit pe Transfăgărășan. De această dată, unul dintre cei mai faimoși piloți de raliuri din lume a venit pe șoseaua dintre nori și a străbătut un traseu de 84 de kilometri în 40 de minute și 58 de secunde.

Iar reușita va face înconjurul planetei, ceea ce ar putea să aducă mai mulți turiști la noi. Pentru că frumusețea drumului este greu de ignorat.

După ce piloţii de la Top Gear au cucerit Transfăgărășanul în 2009, a venit rândul lui Mark Higgins să-şi demonstreze abilităţile pe spectaculoasa şosea de la noi. Pilotul britanic de 47 de ani este de trei ori campion de raliu în Regatul Unit.

Oaspetele de seamă a pornit la drum din satul Cârtişoara şi şi-a propus să ajungă cât mai repede în dreptul barajului Vidraru. Şi a reuşit să parcurgă traseul de 84 de kilometri în 40 de minute şi 58 de secunde, cu o viteză medie de 122,7 kilometri pe oră.

"Drumul ăsta e incredibil! Am călătorit prin lume, printr-o mulţime de locuri. Am auzit de Transfăgărășan, iar apoi l-am văzut la Top Gear, e o adevărată provocare."

Maşina folosită nu a fost aleasă întâmplător. Britanicul a condus un bolid modificat, cu şase sute de cai putere. Şi pentru că totul să se desfăşoare fără probleme, drumul a fost închis timp de 18 ore, pe parcursul a trei zile.

Dominick Infante, reprezentat constructor auto: "Ne-am gândit cum să arătăm publicului acesta maşina, aici pe Transfagarasan, pe cel mai incredibil drum din lume, care te uimeşte vizual."

Evenimentul nu a dus lipsă de spectatori. Unii au venit special pentru a-l urmări pe britanic în acţiune.

Mark Higgins a colaborat de-a lungul timpului şi cu emisiunea Top Gear, dar a lucrat şi cu actori celebri.

Mark Higgins: Am fost în multe filme, în James Bond, În Skyfall, am făcut "Furios şi iute".

Reporter: Daniel Craig e un şofer bun?

Mark Higgins: Daniel Graid e bun, e ok. Eu nu sunt un bun actor aşa că el e cu actoria, eu cu condusul maşinilor."

Pentru închirierea acestui drum, organizatorii au plătit autorităţilor de la noi aproximativ 14 mii de euro.