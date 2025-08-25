Unul dintre preoții filmați într-un club dansând la bară și fumând este starețul unei mănăstiri din Suceava

25-08-2025 | 19:14
Este scandal la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților după ce imagini controversate cu doi preoți monahi au ajuns în spațiul public. Cei doi au fost surprinși, într-o înregistrare, dansând la bară și fumând.  

Elena Bejinaru

Aceștia nu mai au voie acum să slujească și urmează să fie judecați de mai marii Bisericii. În imaginile care au stârnit controverse în spațiul public, unul dintre preoți dansează la bară, în ceea ce pare a fi un club. Celălalt om al bisericii este surprins în timp ce fumează.

Filmulețele au fost publicate pe o rețea sociala, după ce un preot din Bihor, destituit din funcție, a întrebat, într-o postare, ce nereguli se petrec în parohii. Ca răspuns, un utilizator a trimis aceste imagini.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat că cei doi preoți - călugări - vor fi judecați de superiori. Unul dintre ei era chiar starețul unei mănăstiri.

Flavian Sava, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților: ”Au fost opriți de la slujire, revocați din funcțiile pe care le dețineau și trimiși în judecata Consistoriului Monahal. Orice astfel de abatere trebuie tratată în limitele moralei și disciplinei bisericești, pentru că noi impunem o anumită conduită și preoților și credincioșilor și tocmai noi trebuie să o respectăm”.

Îmbrânceală
Mai mulți preoți și polițiști din Armenia s-au bătut în plină stradă. Care a fost motivul altercațiilor. VIDEO

Procesul de la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților ca fi unul de durată

Cei doi preoți urmează să fie judecați de superiorii lor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților într-un proces de durată, care implică audieri ale martorilor și analizarea probelor video.

În trecut, ei au cerut transferul la mănăstiri din Suceava după ce slujiseră în lăcașe de cult din Teleorman și Constanța.

În functie de rezultatul anchetei interne, conducerea Arhiepiscopiei va decide dacă preoții vor fi pedepsiți. Până la această oră, cei doi nu au putut fi contactați pentru un punct de vedere.

Scandal în sânul bisericii. Doi preoți opriți de la slujire după ce au fost filmați dansând la bară și s-ar fi drogat

