Scandal în sânul bisericii. Doi preoți opriți de la slujire după ce au fost filmați dansând la bară și s-ar fi drogat

25-08-2025 | 09:23
Imagini controversate cu doi preoți au stârnit un scandal la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Unul dintre ei a fost filmat în timp ce dansa la bară, iar celălalt a fost surprins fumând ceea ce pare a fi o substanță interzisă.

Elena Bejinaru

Cei doi ar avea și relații amoroase cu alți bărbați. Acum nu mai au voie să slujească și urmează să fie judecați de mai-marii Bisericii.

Imaginile care au stârnit controverse au ajuns în spațiul public. Unul dintre preoți dansează la bară, în ceea ce pare a fi un club. Celălalt om al Bisericii a șocat internetul după ce a fost filmat în timp ce ar fi consumat substanțe interzise.

Filmulețele au fost publicate pe o rețea de socializare, după ce un preot din Bihor, destituit din funcție, a întrebat într-o postare ce nereguli se petrec în parohii. Ca răspuns, un utilizator a trimis aceste imagini. Există și capturi de ecran ale unor conversații care sugerează că cei doi slujitori ai Bisericii ar fi în relații cu alți bărbați.

Ciprian Mega, preot caterisit: „Nu problema homosexualității este atât de importantă, pentru că vedeți și voi, societatea este foarte tolerantă astăzi, dar canoanele Bisericii nu îngăduiesc unui preot să trăiască în felul acesta, în această promiscu itate. De fapt, au înființat o normă și își găsesc justificări inclusiv în Scriptură.”

Preoții au fost opriți de la slujire

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat, printr-un comunicat de presă, că cei doi preoți au fost opriți de la slujire și trimiși spre judecată la Consistoriul Monahal.

Ciprian Mega, preot caterisit: „Acolo este vorba despre consum de narcotice. Au dus Biserica locală într-o despărțire de vocația de a fi cu Hristos. E oarecum de neînțeles.”

În funcție de rezultatul anchetei interne, conducerea Arhiepiscopiei va decide dacă cei doi preoți vor fi destituiți sau se vor alege doar cu o pedeapsă.

Sursa: Pro TV

25-08-2025 08:42

