Ungurii au decis: ”Suntem cea mai frumoasă și mai mândră națiune din lume”. ”Miracolul” din inima României | FOTO

Ungurii sunt ”cea mai frumoasă și mai mândră națiune din lume”, a declarat Balasz Hanko, ministrul maghiar al Culturii, la concertul de operă rock ”Ștefan, regele” care a avut loc sâmbătă seară în Harghita, în prezența a zeci de mii de oameni.

Ungurii sunt ”cea mai frumoasă și mai mândră națiune din lume”, iar zona Șumuleu Ciuc, din inima României, este Ținutul Secuiesc, ”locul sacru” al națiunii maghiare, a declarat sâmbătă seară Balasz Hanko, ministrul ungar al Culturii, potrivit Hirado.

Demnitarul maghiar a participat la concertul de operă rock patriotică ”Ștefan, regele”, o producție monumentală la care au asistat zeci de mii de spectatori, în şaua dintre munţii Şumuleul Mare şi Şumuleul Mic.

”Faptul că noi, maghiarii şi secuii, ne putem simţi membrii celei mai frumoase şi mândre naţiuni din lume este harul lui Dumnezeu, iar faptul că ne purtăm o responsabilitate reciprocă este moştenirea regelui Sfântul Ştefan I”, a afirmat Balázs Hankó.

Agenția maghiară Hirado îl prezintă pe ministrul maghiar drept ”patron principal” al evenimentului din Harghita, unde a fost pusă în scenă opera rock compusă de Levente Szörényi şi János Bródy, produsă şi regizată de Pál Feke.

Aceeași instituție de presă maghiară vorbește despre concertul susținut în ”locul sacru din Țara Secuilor”. În tot articolul, destul de cuprinzător, de altfel, nu este niciodată menționată, în niciun fel, România.

”Noi 15 milioane și multe, multe zeci de milioane care sunt astăzi aici cu noi”

„Pentru că spiritul regelui Sfântul Ştefan I a fost prezent în membrii Dinastiei Huniazilor, în principele Francisc Rákóczi al II-lea, în Petőfi Sándor şi în tinerii paşoptişti, în generalul paşoptist Jozef Bem, în politicianul Deák Ferenc, în militarii care au luptat pe frontul de la fluviul Don, în băieţii şi fetele revoluţionare din 1956, în episcopul Márton Áron, în cei care au răsturnat regimul comunist. Spiritul regelui fondator al statului maghiar este alături de noi, de eroii vieţii noastre cotidiene”, a mai declarat entuziasmat ministrul maghiar.

El a reamintit că ”acest loc sacru leagă sute de mii şi milioane de membri ai naţiunii maghiare – oferite spre protecţie Sfântei Fecioare de către regele Sfântul Ştefan I – de credinţa şi identitatea lor naţională”.

”Noi 15 milioane şi multe, multe zeci de milioane care sunt astăzi aici cu noi în şaua dintre munţii Şumuleul Mare şi Şumuleul Mic, dar ne privesc din ceruri. Contopind, astfel, toţi maghiarii şi secuii într-o voinţă unică, într-o activitate unică!”, a continuat demnitarul de la Budapesta.

Potrivit acestuia, ”toţi maghiarii şi secuii, care îşi poartă o responsabilitate reciprocă, pot păşi pe poteca mitică de stele a principelui secui Csaba, a regelui Sfântul Ştefan I, precum şi a sfinţilor din Dinastia Árpádiană”, iar asta este tot ”harul lui Dumnezeu”.

Întâlnirea maghiarilor la concertul de la Șumuleu Ciuc, ”cel mai mare miracol”

Înainte de concert, Balázs Hankó a participat la liturghia de la biserica din Şumuleu Ciuc. Acolo, politicianul ungur a declarat că ”sâmbătă seara, la Şumuleu Ciuc, se va înfăptui un miracol”, adică opera rock ”Ştefan, regele” va ”reînvia şi îi va reuni pe secui şi pe maghiari în locul sacru al naţiunii maghiare”. El a mulţumit creatorilor şi organizatorilor producţiei că au făcut posibilă retrăirea împreună „a celui mai mare miracol”.

La rândul său, István Dolhai, consulul general al Ungariei la Miercurea Ciuc, a vorbit despre „un vis a devenit realitate”, după o muncă de un an.

Regizorul Pál Feke a declarat că cea mai importantă etapă din viaţa oricărui artist este să poată da un spectacol la Şumuleu Ciuc, în şaua dintre munţi. El a precizat că au lucrat un an întreg pentru a asigura că producţia va fi prezentată aici la cele mai înalte standarde profesionale, artistice şi tehnice.

„Măreţul moment al premierei operei rock ”Ştefan, regele” a sosit în această locaţie cu 22 de ani în urmă, iar oamenii o păstrează în inimile lor de atunci”, a mai spus creatorul primei reprezentaţii de la Şumuleu Ciuc, din 5 iulie 2003, a operei rock.

La monumentalul concert rock patriotic maghiar au participat şi 24 de dansatori ai Teatrului Coregrafic Secuiesc Harghita. Evenimentul a fost organizat de Consulatul General al Ungariei la Miercurea Ciuc, Primăria Municipiului Miercurea Ciuc şi Consiliul Judeţean Harghita.

