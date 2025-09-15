Un bărbat din Pitești vindea liniștit o pușcă la târg. Ce a urmat

15-09-2025 | 11:21
pusca
Un bărbat din Piteşti a fost prins în timp ce încerca să vândă o puşcă de tir sportiv într-un târg din judeţul Argeş. El a spus că nu ştia că nu are voie să vândă arme.

 

Un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş, a depistat, la finalul săptămânii trecute, un bărbat de 31 de ani din municipiul Piteşti care încerca să vândă o armă la târgul săptămânal organizat în comuna Bradu.

Bărbatul a fost prins în timp ce încerca să vândă o puşcă de tir sportiv, cu aer comprimat, el susţinând că nu ştia că nu are voie să vândă astfel de obiecte.

Dosar penal și arma confiscată 

Pentru că nu avea autorizaţie de deţinere a armei neletale şi nici documente de provenienţă, jandarmii au întocmit pe numele lui documentele de constatare, pentru portul sau deţinerea fără drept de arme neletale supuse autorizării, conform art. 342, alin. (2), Cod Penal.

„Arma în cauză a fost confiscată şi predată Serviciului arme, explozivi şi substanţe periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, împreună cu documentele de constatare întocmite pe numele bărbatului, în vederea continuării cercetărilor”, informează oficialii Inspectoratului de Jandarmi Argeş.

