După un vechi obicei, femeile care au ţinut tot postul aleg ouăle pentru vopsit, care sunt colorate apoi cu sfeclă roşie şi decorate cu flori și frunze naturale.

În fiecare an, în ziua de miercuri a Săptămânii Mari, femeile de pe Valea Asăului adună ouăle din gospodărie si le aleg pe cele pentru vopsit. Restul vor ajunge în bunătăţile de pe masa de Paște.

Simona Drilea: ”Acest lucrul îl pot face doar gospodinele care au postit. Și le punem pe categorii cele mai vechi sunt jos şi cele mai proaspete sunt deasupra.”

Antonica Potoroacă: ”Bunica, mama lui tata, şi ne spunea când eram copii; e mijlocul postului şi trebuie neapărat să numărăm ouăle. Vedeam câte sunt, noi eram o familie foarte mare de 14 fraţi, bunica zicea suntem atâţia facem 30 de kilograme de făină şi facem 40 de ouă roşii.”

În toate casele e forfotă mare. Gospodinele vor să aibă pe masă cel mai bun cozonac şi cele mai arătoase ouă de Paște.

Simona Drilea: ”Aici am un ou fiert şi l-am tăvălit prin nişte hărtie şi coajă de ceapă tocată mărunt, băgăm în ciorap, îl strângem bine bine bine şi îl băgăm în zeamă de sfeclă roşie”.

Antonica Potoroacă: ”Degresăm ouăle cu apă şi un pic de detergent pentru vase, după aia le punem la fiert. Le dăm cu un pic de untură de porc, să aiba luciu.”

Sărbătorile sunt aşteptate cu bucurie, pentru că este vremea în care familiile se adună în jurul mesei.