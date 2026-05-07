Interesul a fost ridicat, dar mulți participanți încă nu știu ce drum profesional să aleagă.

Tinerii au venit în număr mare să studieze oferta de muncă. Salariul contează cel mai mult pentru unii studenți.

Studenții pun salariul pe primul loc

Băiat: „Studiez la administrație publică, așa că m-ar interesa să lucrez într-o instituție publică, pentru ca studiile pe care le fac să îmi fie de folos. Cred că un salariu decent ar putea fi undeva la 4.000 de lei.”

Pentru alții, sunt importante oportunitățile de dezvoltare și flexibilitatea - în ceea ce privește atât programul, cât și locația.

Băiat: „Încerc să învăț cât mai multe chestii, să mă dezvolt pe mine ca persoană. Probabil la un moment dat o să mă preocupe mai mult salariul, dar acum sunt în etapa asta când încerc să absorb cât mai mult.”

Fată: „Da, probabil preferința tuturor ar fi un part time sau ceva care îți oferă spațiu să creezi, să mai faci și alte lucruri. În sine, nu aș fi descurajată dacă am un program de 10 ore, dar fac ce îmi place.”

Ana Nănăștean, specialist în recrutare: „Am văzut interes legat de partea aceasta, dacă jobul este full remote sau hybrid. Le sună bine și mersul la birou, dar le place să știe că au și varianta de a lucra de acasă.”

Mulți tineri nu au direcție clară

Mulți angajatori spun că nu au pretenția unui program fix, care e mai puțin important decât experiența practică și eficiența angajaților.

Vladimir Ilioasa, co-fondator: „Atâta timp cât ne respectăm deadline-urile și facem treabă, fiecare cum preferă. Din păcate, domeniul marketingului este, în general, mai incert decât alte domenii.”

Chiar dacă tinerii își caută, în general, un loc de muncă în domeniul în care studiază, mulți nu au o direcție profesională clară.