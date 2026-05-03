Decizia afectează mii de pasageri, iar 17.000 de angajați vor rămâne fără loc de muncă, scrie CNN.

După mai multe încercări nereușite de a-și redresa afacerea, compania intră în faliment pentru a doua oară, punând capăt unei istorii de 34 de ani de zboruri accesibile.

Spirit Airlines se află în al doilea faliment din istoria sa și a ajuns într-o criză financiară profundă cu mult înainte de creșterea prețurilor la combustibilul pentru avioane, cauzată de războiul din Iran. Deși compania a încercat să obțină un pachet de salvare de ultim moment de la administrația Trump, o parte importantă a creditorilor a respins oferta, lăsând Spirit fără opțiuni viabile.

Mii de pasageri afectați

Din păcate, închiderea companiei a avut un impact devastator asupra pasagerilor care au rămas blocați fără alternative. Toate zborurile Spirit au fost anulate, serviciile de asistență pentru clienți au fost închise, iar pasagerii au fost instruiți să nu meargă la aeroport. În ciuda acestui fapt, compania a anunțat că va emite rambursări pentru biletele deja achiziționate și a sfătuit clienții să rezerve zboruri pe alte linii aeriene.

„Suntem mândri de impactul modelului nostru ultra-low-cost asupra industriei în ultimii 34 de ani și am sperat să servim oaspeții noștri pentru mulți ani de acum înainte”, a declarat Spirit într-un comunicat. „Este cu mare regret că pe 2 mai 2026, Spirit Airlines a început închiderea ordonată a operațiunilor noastre, începând imediat.”

Decizia de a închide Spirit Airlines va lăsa 17.000 de oameni fără loc de muncă, dintre care 14.000 de angajați direct ai companiei și mii de contractori și persoane din lanțul de aprovizionare. De asemenea, dispariția acestei linii aeriene low-cost ar putea conduce la o creștere a prețurilor pentru biletele de avion pe piața americană, afectând întreaga industrie.

Cum își pot recupera pasagerii banii

Pentru pasagerii care au cumpărat bilete Spirit, compania a anunțat că va rambursa automat biletele achiziționate cu carduri de credit sau debit.

Cei care au făcut rezervări prin agenții de turism sunt sfătuiți să contacteze direct agențiile respective pentru a solicita rambursări. Totuși, pentru pasagerii care au folosit vouchere, puncte de loialitate sau alte metode de plată alternative, viitorul rămâne nesigur.

De obicei, companiile care intră în faliment nu mai onorează voucherele și recompensele, iar rambursările pentru aceste metode vor fi stabilite în procesul de faliment.