Generația Z. Tinerii din România vor să muncească, dar cu program flexibil și cu vreo 7000 de lei pe lună

De la începutul anului, doar pe o singură platformă de recrutare au fost înregistrate aproape jumătate de milion de solicitări din partea lor.

Când ajung însă în fața unui potențial angajator, au o listă lungă de pretenții: program flexibil, beneficii extra-salariale și aproximativ 7.000 de lei pe lună.

Albert are 19 ani, este student la Cluj, iar recent s-a angajat la o firmă din Iași. Lucrează așadar de la distanta, dar pentru că are un program flexibil iși poate continua studiile. Chiar daca încă îi dau bani părinții, a vrut mai mult.

Albert: „Undeva la 1200, 1500 pe lună, bani de cheltuiala. Am căutat foarte mult să fiu independent pe plan financiar."

Recent, pentru un post de creator de conținut la această firma de publicitate din Sebeș au aplicat zeci de tineri care nu s-au sfiit să-și exprime dorințele.

Mirela Bâscă, administrator firmă de publicitate: „Vor să meargă mult în excursii, să iasă în oraș. Cred că nu mai sunt susținuți atât de mult acasă."

Diana a încercat în cel putin 10 locuri până când a reușit să găsească locul de muncă la care a visat.

Diana Cîrjan, creator de conținut: „Pretențiile au fost în ceea ce privește salariul, bineînțeles și atmosfera de la lucru."

Sorana are 22 de ani și este studentă în ultimul an la marketing in Scoția. Munceste insa pentru o firma de aici.

Sorana, administrator social media: „Am observat că devine din ce mai importantă recompensa financiară pentru mulți prieteni din generația mea. Nivelul de trai a crescut atât de mult, încât nu îți oferă resurse financiare ca să poți să ții pasul cu ce se întâmplă în viața socială."

Alin Tomuș, sociolog: „Calitatea vieții cu care am fost noi obișnuiți costă mai mult, costurile ridicate presupun o acțiune proactiv din partea tinerilor și ca urmare aceștia caută să se angajeze. Ei sunt obișnuiți să ceară foarte mult, prin urmare nu ne mai vindem competențele și timpul pe bani puțini."

Reprezentantii platformelor online de recrutare spun ca cei din generația Z au aproape acelasi interes pentru piața muncii ca cei între 25 si 35 de ani.

Ana Călugăru, directorul de comunicareal unei platforme de recrutare: „Am văzut o explozie a aplicărilor din partea tinerilor. Peste 430.000 de aplicări într-o lună înseamnă un număr uriaș, un număr pe care în urmă cu doi ani nu îl regăseam poate nici măcar la jumătate. Îi vedem extrem de dinamici, se uită pe piața muncii, prospectează, văd ce joburi noi apar."

7 din 10 tineri din generatia Z cred că pentru nivelul lor de cunostințe, salariul corect ar fi undeva între 3.000 și 7.000 de lei, iar cei mai mulți reușesc să obțină un loc de muncă într-o lună.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 18-02-2023 20:36