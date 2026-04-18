În depozite, s-au adunat cantități uriașe de imitații de produse cu nume celebre, de la jucării și haine, până la parfumuri și accesorii de mașini.

Un singur container din China, de pildă, poate valora chiar și milioane de euro, dacă marfa ajunge pe piață. Însă unele produse pot fi un risc direct pentru cumpărători.

O jucărie de pluș fabricată în China este o imitație de slabă calitate a figurinei Labubu, cunoscută la nivel internațional pentru seria de personaje cu monștri simpatici. Spre deosebire de produsele originale, cele contrafăcute nu vin în cutie, ci în pungi simple, sunt făcute din materiale rigide, iar plușul se desprinde ușor, ceea ce le face potențial periculoase pentru copii.

De asemenea, nu au cod de identificare, marcaj CE și nici instrucțiuni în limba română, așa cum prevăd normele europene.

Numai la Vama Otopeni au fost capturate 6 tone de astfel de jucării contrafăcute, adică 60.000 de bucati, cu tot cu ambalaje. Dacă ar fi fost comercializate, jucăriile ar fi adus încasări de aproape 3 milioane de euro, au estimat autoritățile vamale.

Mirela Niculescu, șef adjunct birou vamal Otopeni: ”Mărfurile sunt vândute la prețuri derizorii și fac concurență neloială firmelor care fabrică produsele originale, cauzându-le prejudicii de milioane de dolari. Pierderile sunt și din diminuarea veniturilor la stat”.

Produse contrafăcute de 28 de milioane de euro confiscate anul trecut în România

În Portul Constanța sunt descoperite extrem de des produse contrafăcute. Iată, de pildă, o captură recentă de 30.000 de jucării și 2.700 de căști, cu o valoare de un sfert de milion de euro.

Multe dintre produsele capturate de vameși au trecute pe ele numele unor branduri celebre din lumea modei precum Gucci, Guess, Versace, Dolce & Gabbana, Adidas, iar la jucării, piesele de Lego sunt adesea falsificate.

Dacă trec de autorități, aceste produse ajung să fie vândute pe unele platforme online, în diferite magazine, dar și direct din portbagaj.

Anul trecut, au fost capturate bunuri în valoare de 28 de milioane de euro, cu 10 milioane de euro mai mult față de 2024, la un număr similar de cazuri. În topul produselor contrafăcute sunt - jucării, haine, parfumuri, cosmetice, încălțăminte și ochelari, dar și accesorii pentru vehicule. Cele mai multe capturi au fost cu produse sosite din Turcia, China, India, Ucraina și Hong Kong.

Cei care sunt prinși că aduc și comercializează produse contrafăcute riscă amenzi și chiar închisoare de până la trei ani.