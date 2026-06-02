Din nefericire cuplurile caută în general bebeluşi, iar cei care au nevoie de o familie au între 7 și 17 ani. Din această cauză a scăzut numărul adopţiilor.

Laura spune că în cazul ei procesul de adopţie nu a fost unul complicat. Nouă luni au trecut din momentul în care a hotărât că vrea să adopte, până a avut copilul acasă.

Laura Pascu, mamă: "Ne-am îndrăgostit instant de el, de la prima întrevedere. A fost foarte simplă procedura în sine, pentru noi cel puţin, care am zis că ne dorim un copil până în zece ani, mi-aş dori un băiat, dar nu mă deranjează fata. S-a nimenit să fie cum vrem noi. Şi am zis că nu mă deranjează bolile cronice, nu e copilul perfect. Din punct de vedere sănătate, avea strabism, care între timp s-a corectat şi alte problemuţe de sănătate rezolvate sau care se rezolvă".

În ultimii ani, numărul adopțiilor a scăzut ușor, pentru că vârsta copiilor care intra în sistem a crescut, iar familiile își doresc în general bebeluşi spun specialiștii în domeniu. Astfel în 2025 şi-au găsit o familie 1093 de copii.

Rodica Ritivoiu, Şef Servicii Adopţii DGASPC Sector 3: "Familii care doresc să adopte sunt în continuare, copii adoptabili sunt, dar cu vârste mari, mai mult. Mai puţin cu vârste mici, iar majoritatea familiilor îşi doresc o grupă de vârsta undeva până în 5 ani. Acesta este şi motivul pentru care care în ultimii ani numărul adoptilor a scăzut. În momentul în care vin şi sunt evaluati optează pentru o grupă de vârstă. Aceasta poate fi modificată anual pentru că familia este reevaluată anual. Sunt familii care modifică grupa de vârstă, dar şi cei care rămân cu aceeaşi grupă de vârstă şi după 3-4 ani renunţă".

În 2025 erau aproape 8 mii de copii pregătiţi pentru adopţie. Cei mai mulţi aveau între 7 şi 17 ani - 6.800. Dacă ne uităm la copiii deja adoptaţi în 2025, aceştia aveau între 3 şi 6 ani - 566. Doar 15 adolescenţi între 14 şi 17 ani au de anul trecut o familie a lor care îi îngrijeşte.

La nivel național, 2868 de familii erau atestate pentru adopție majoritatea dorind prunci până-n 6 ani. În medie, procesul de adopție durează un an.