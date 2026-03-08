Valoarea lor este de peste două milioane de lei, în urma unor controale efectuate în trafic pe DN5.

Potrivit unui comunicat de presă, în perioada 4-8 martie, polițiști din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au desfășurat mai multe acțiuni de tip BLITZ. În cadrul acestora au fost oprite pentru control mai multe mijloace de transport care circulau pe direcțiile Turcia, Ucraina, Germania și Republica Moldova.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit 10.076 de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, existând suspiciunea că acestea sunt contrafăcute. Bunurile aparțineau unor cetățeni ucraineni, moldoveni și turci, care nu au putut prezenta documente de proveniență.

Produsele, estimate la aproximativ 2.092.250 de lei dacă ar fi fost comercializate ca bunuri de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză au fost întocmite dosare penale.

În prezent, persoanele implicate sunt cercetate pentru punerea în circulație a unor produse purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, faptă care prejudiciază titularul mărcii.

La finalizarea cercetărilor vor fi propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară zilnic, împreună cu celelalte instituții competente, acțiuni în zona de responsabilitate pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, inclusiv a traficului de produse contrafăcute, contribuind la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.