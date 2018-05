Suntem cu 140.000 mai puțini în fiecare an. Cifrele care arată cât de mult îmbătrânește România

România pierde în fiecare an 140.000 de locuitori. Delicat este că jumătate din această pierdere provine din numărul naşterilor, cu 70.000 mai mic decât cel al deceselor.

Iar 70.000 sunt emigranţii, mai bine spus diferenţa dintre cei care pleacă anual în străinătate şi cei, mult mai puţini, care se întorc acasă.

Că rămânem tot mai puţini deja nu mai este o noutate. Haideţi să vedem însă care sunt cauzele. În primul rând, migraţia. În 2007, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, au plecat în străinătate cei mai mulţi români - peste 550.000. Iar acum pleacă anual cam 200.000.

Cei care rămân în ţară nu sunt foarte motivaţi să aibă copii. O femeie naşte, în medie, 1,6 copii, conform datelor INS. Deşi în creştere în ultimii ani, e mai puţin decât în Franţa, unde femeile fac 2, în medie. Stăm totuşi mai bine decât Portugalia, Spania sau Italia, unde media este de 1,3 copii.

Nu e de mirare, aşadar, că sporul natural este negativ de mulţi ani încoace. Mai precis, anul 1991 a fost ultimul în care România a înregistrat un spor natural pozitiv. De atunci, situaţia este tot mai gravă. Anul trecut am fost mai puţini cu aproape 70.000.

Ceea ce a dus la îmbătrânirea populaţiei.

Tudorel Andrei, preşedinte INS: "Acest fenomen de îmbătrânire şi de reducere a bazei piramidei este mult mai accentuat în mediul rural decât în mediul urban."

Silvia Pisică, director INS: ”Ilfovul are încă populaţie destul de tânără, se vede are un indice subunitar, dar Teleormanul se află exact la colţul opus şi are un indice de aproape doi - de două ori mai mulţi vârstnici decât tineri."

Interesant este că faţă de alte ţări, în România femeile sunt ceva mai conservatoare și preferă să aibă copii în cadrul căsătoriei.

Traian Rotariu, profesor universitar: "Naşterile extramaritale... Aici a fost o explozie peste tot în lume. În România, ciudat, rămâne undeva la 30 la sută ponderea naşterilor extramaritale."

În ţările nordice, naşterile extramaritale urcă la 50%. Procente mai mici decât în România au doar Italia şi Polonia.

