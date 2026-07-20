Cercetarea estimează că aproximativ jumătate din diferența de salarizare dintre femei și bărbați poate fi explicată prin renegocierea salariilor în urma apariției unor oportunități de angajare în alte companii, notează News.ro.

Potrivit studiului, în cadrul aceleiași companii și pe același tip de post, bărbații câștigă, în medie, cu 8% mai mult decât femeile.

Analiza arată că ofertele primite din exterior conduc frecvent la creșteri salariale pentru bărbați la actualul angajator, în timp ce femeile aflate în aceeași situație nu obțin beneficii similare, deși sunt la fel de dispuse să își schimbe locul de muncă.

Femeile schimbă mai des angajatorul, bărbații negociază

În general, femeile aleg să accepte noua ofertă și să schimbe angajatorul, în timp ce bărbații folosesc mai des oferta concurentă pentru a negocia o majorare salarială fără a părăsi compania.

Autorii studiului avertizează că Directiva Uniunii Europene privind transparența salarială, intrată în vigoare în luna iunie, va îmbunătăți accesul angajaților la informații privind diferențele de remunerare din cadrul companiilor. Cu toate acestea, acest lucru nu va fi suficient, de unul singur, pentru eliminarea decalajelor salariale dintre femei și bărbați.

Cercetarea s-a bazat pe analiza angajaților care au aflat despre oportunități de angajare în alte firme prin intermediul părinților sau al fraților care lucrau în companiile respective.