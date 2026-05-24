Sportivul care alerga pe granițele României pentru copiii cu dizabilități, lovit de o șoferiță în Mehedinți

Al doilea incendiu la CET Vest București în mai puțin de o lună. Locuitorii din zonă au primit mesaj RO-Alert | FOTO & VIDEO
Cursa nobilă a unui ultramaratonist s-a încheiat brusc în județul Mehedinți. Adrian Șovea a ajuns la spital, după ce a fost lovit în plin de o mașină. Sportivul își dorea să alerge 2.800 de kilometri ca să strângă bani pentru copiii cu dizabilități.

Gigi Ciuncanu

Adrian Șovea a început pe 1 mai cursa de 2.800 din cadrul proiectului „Drumul Speranței”. Vineri a ajuns la Drobeta Turnu Severin, unde s-a odihnit peste noapte.

A pornit iar la drum, însă, în localitatea Ostrovul Corbului, cursa s-a încheiat brusc, după jumătate din traseu. O șoferiță de 22 ani l-a lovit în plin cu mașina, după ce vehiculul a ajuns pe sensul opus de mers. Sportivul s-a ales cu mai multe fracturi.

Elena Bololoi, purtător de cuvânt Spitalul Județean de Urgență Mehedinți: ”Din păcate, pacientul va avea nevoie de suport atât în Terapie Intensivă, cât și terapie ortopedică, plus intervenții chirurgicale, care vor fi multiple”.

Potrivit autorităților, tânără ar fi pierdut controlul mașinii din cauza cățelului care se afla cu ea în autoturism.

Subcomisar Cătălin Diaconu, Poliția Rutieră Mehedinți: ”În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”.

”Am învățat că nu contează de unde pleci, contează unde vrei să ajungi”

Prin proiectul „Drumul Speranței”, Adrian Șovea își dorea să ajute copiii cu dizabilități din sistemul de stat. Alerga pe granițele României pentru a strânge bani.

Adrian Șovea: ”Eu la bază am fost un copil vulnerabil, abandonat de propria mamă. Dar am învățat că nu contează de unde pleci, contează unde vrei să ajungi și prin sport am descoperit că pot fi mai mult decât au spus ceilalți”.

Deși sportivul nu-și mai poate continua cursa, cei care vor să-i îndeplinească visul pot face donații prin intermediul Asociației ”Ajungem Mari” sau prin conturile sale de socializare.

