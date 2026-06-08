Vor fi minimum 10 ședințe, spun inițiatorii legii, care pregătesc proiecte asemănătoare și pentru părinții copiilor cu alte afecțiuni.

Luca are 11 ani, merge la școala, iar de la 5 ani a fost diagnosticat cu autism. Mama lui era farmacistă, acum e asistentul lui personal. Când a aflat că băiatul lor va avea nevoie toată viața de ajutor, a înființat o asociație unde companii mari donează bani ca Luca să facă zilnic un pas spre echilibru.

Merge la terapie în fiecare zi și uneori petrece câte 5 ore cu diferiți specialiști.

Alexandra, mamă: ”Nu comunica direct cu noi, el vorbea, dar nu purta un dialog cu noi. Au fost și alte semne, nu răspundea la nume, după vârsta de 2 ani a dat semne, am zis că poate își revine, o să fie bine, am ajuns la psihiatru și ne-a pus diagnostic. N-a fost deloc ușor, a venit… nici nu pot să explic''.

A fost un șoc și pentru tatăl băiatului, care e artist și bucură oamenii cu muzica lui. Dincolo de scenă însă, fiecare progres făcut de Luca a venit cu multe sacrificii și multă muncă. Prin asta trec mii de familii în România cu copii din spectrul autist sau sindrom Down, care ar putea primi în curând un sprijin din partea statului.

Consiliere psihologică decontată integral din fondurile asigurărilor de sănătate fără să depindă de situația financiară a familiei, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Măsura va intra în vigoare după adoptarea bugetului de anul viitor și se va face în ambulatorii, cabinete și centre autorizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Peste 20.000 de copii din România sunt diagnosticați cu autism

Părinte: ”Amândoi ne-am gândit să mergem la terapie și împreună, și separat. Sunt doi factori care ne-au împiedicat: timpul și banii, nu ne permitem și această terapie, nu avem cum. De exemplu, băiețelul meu face parte dintr-un grup cu 6 copii cu autism, din 6 copii, la 3 doar mama e în peisaj, la unul doar tatăl, doar 2 au familii cu ambii părinți, de ce și cum... nu contează, au cedat. Îmi pare bine că nu fac parte din statistica celor care au cedat... momentan”.

Crina Nedelcu: ”Îmi aduc aminte cazul unei familii cu care am lucrat, care mi-a povestit că în momentul în care au ieșit de la medic, în drum spre casă, tatăl nu se mai putea concentra și au făcut accident pe autostrada și ăla a fost un moment pentru el în care și-a dat seama că dacă ei nu o să mai fie, cine va avea grijă de copil?”.

În 2023, un program similar pentru copiii cu autism a început promițător, dar multe centre așteaptă și acum cresterea finanțarii programului. La nivel național, sunt peste 20.000 de copii diagnosticati cu autism. Anul trecut, pentru doar 4.500 de copii sesiunile de terapie au fost decontate.