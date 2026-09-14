Țara nordică a trăit o noapte electorală plină de răsturnări de situație — așa cum se obișnuiește. Mai întâi au fost strigătele de bucurie ale social-democraților, odată cu publicarea primelor sondaje la ieșirea de la urne.

Mass-media suedeză îi acorda atunci un avans clar Magdalenei Andersson, în vârstă de 59 de ani, care visează la o revenire la conducerea guvernului de când a părăsit puterea în 2022, precum și un regres evident al extremei drepte, aliată a coaliției de la putere.

La anunțarea rezultatelor, susținătorii ei au început să se îmbrățișeze zâmbind, savurând un pahar de șampanie sau o bere.

Dar acest avans s-a topit de atunci ca zăpada la soare.

„Deocamdată, suntem în frunte. Și dacă acest lucru se confirmă, atunci Suedia va avea un nou guvern”, a declarat Magdalena Andersson susținătorilor săi adunați în miezul nopții la Stockholm.

Avantajul la care se referă este însă infim. După numărarea a aproape 95% din secțiile de votare, rezultatele preliminare atribuie blocului său 176 de mandate, față de 173 de mandate pentru alianța dintre dreapta și extrema dreaptă, aflată la putere din 2022.

Iar rivalul său, actualul prim-ministru Ulf Kristersson, pare hotărât să nu renunțe.

„Rămâne deschisă întrebarea cu privire la ce guvern va conduce Suedia în anii următori”, le-a spus el susținătorilor săi în cadrul serii electorale organizate de partidul său.

- Revenirea „Magdei”? -

Va asista oare Suedia la revenirea „Magdei”, așa cum i se spune în această țară nordică? Sau la menținerea la putere a lui Ulf Kristersson, odată cu intrarea în guvern a unor miniștri de extremă dreapta, în ciuda scăderii procentului de voturi al partidului lor de la 20% la aproximativ 17,5%?

Acest lucru va trebui stabilit în următoarele săptămâni – odată ce numărarea voturilor va fi finalizată.

În acest moment, există două scenarii.

Fie o alianță a partidelor de stânga – ceea ce nu este deloc ușor, având în vedere cât de fragmentat este blocul.

„Va dura destul de mult, nu vor ajunge la un acord imediat”, prezice Anders Sannerstedt, de la Universitatea din Lund, pentru AFP.

Acest bloc este format din partide (de la centru până la extrema stângă) care au dificultăți în a se înțelege.

„Situația se anunță dificilă”, recunoaște Emilia Wikström Melin, o alegătoare suedeză, încă din seara alegerilor social-democrate.

„Dar am încredere deplină în Magdalena: este o negociatoare experimentată și are un plan pentru ca totul să funcționeze”, asigură femeia în vârstă de patruzeci de ani.

Echipele actualului prim-ministru conservator, Ulf Kristersson, mizează pe contrariu.

„Chiar dacă vor câștiga, vor avea dificultăți în formarea unui guvern”, crede Oliver Andersson, membru al Tineretului Partidului Moderat, într-un interviu acordat AFP.

Kristersson, în vârstă de 62 de ani, face din ce în ce mai multe semnale către partidul de centru, care face în prezent parte din opoziția de stânga.

Într-un interviu acordat AFP cu câteva zile înainte de alegeri, liderul suedez pleda pentru încă patru ani pentru a „reda Suediei măreția sa” – o aluzie la celebra frază a președintelui american Donald Trump.

- ABBA la stânga -

Timp de luni întregi, coaliția sa guvernamentală, formată în 2022 și aliată cu extrema dreaptă în Parlament, era considerată perdantă în fața blocului de stânga. Însă sondajele de opinie recente i-au dat câteva motive de speranță.

Unul dintre principalele argumente ale opoziției împotriva candidaturii sale? Intrarea extremei drepte în guvern.

Ulf Kristersson s-a angajat să includă Partidul Democraților din Suedia în guvernul său în cazul unei victorii la alegerile parlamentare.

Această chestiune a mobilizat unele dintre cele mai cunoscute personalități din Suedia.

Începând cu Benny Andersson, unul dintre membrii celebrei formații ABBA, care a reinterpretat duminică hitul lor „Mamma Mia” pentru a-și exprima sprijinul față de candidata blocului de stânga.