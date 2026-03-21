În Capitală, impozitele pentru sutele de imobile degradate pot fi majorate chiar și cu 500%.

Multe sunt clădiri istorice abandonate care devin un pericol public.

Într-un singur sector din București, în prezent sunt supraimpozitate aproape 400 de clădiri și peste 60 de terenuri neîngrijite. Nivelul majorării depinde de gradul de degradare.

Corespondent Știrile Pro TV: „În unele sectoare, impozitul crește treptat, de exemplu cu 100%, și poate ajunge chiar la 500% pentru clădirile aflate în stare gravă. Adică, dacă un proprietar plătește în mod normal un impozit de o mie de lei pe an, penalizarea maximă poate ajunge la 6.000 de lei. Pentru o casă mai mare, unde impozitul este, să zicem, de 3.000 de lei, supraimpozitarea poate duce până la 18.000 de lei.”

Multe dintre aceste clădiri abandonate sunt un pericol pentru trecători. Bucăți de tencuială pot cădea oricând.

Iulian Ilie, director taxe și impozite locale Sector 3: „O comisie evaluează fațada respectivă și, în funcție de gradul de degradare, se punctează fiecare element. Se obține un total și, în funcție de acest total, se stabilește procentul de supraimpozitare. Au fost peste 650 de locații care au fost identificate și supraimpozitate de-a lungul timpului.”

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2: „Avem astăzi 367 de clădiri deja supraimpozitate, dar din constatările noastre avem mult mai multe care necesită această măsură. Este o măsură dură, dar este și o măsură prin care noi impunem lucrări absolut necesare. Impozitul se reduce imediat ce se constată remedierea deficiențelor.”

Și în restul țării sunt luate măsuri asemănătoare.

Corespondent Știrile Pro TV: „Sunt aproape 250 de clădiri în Brăila și Galați pentru care impozitul a fost majorat cu 500%. Primăriile au considerat că acestea reprezintă un pericol și pentru cei care trec pe lângă ele.”

Sunt și situații în care, în urma somațiilor, proprietarii au luat măsuri imediat.

Supraimpozitarea se aplică și în cazul terenurilor neîngrijite, mai ales că acolo există riscul să crească ambrozie.