Proiectul face parte dintr-un program mai amplu al Primăriei Capitalei care vizează salvarea mai multor bijuterii din centrul Bucureștiului. Pe listă se mai află Teatrul Bulandra sau fostul Centru Cultural Lumina, de pe Bulevardul Elisabeta.

Construită în 1938, clădirea Rosenthal a fost proiectată de Radu Dudescu, arhitect-șef al Băncii Naționale a României.

Corespondent PROTV: „Clădirea Rosenthal era, în anii '30, un simbol al modernității. Nu erau doar birouri pentru angajații Băncii Naționale, ci și săli de lectură și de sport și spații de relaxare. Iar aici, la parter, apărea o premieră pentru București: primul magazin deschis la parterul unui bloc.”

După 1948, comuniștii au transformat-o în Banca de Comerț Exterior, iar în anii '80, clădirea a fost lăsată de izbeliște. Din 2006 a intrat în întreținerea Primăriei Capitalei, iar în 2012 a fost cedată definitiv de către RAAPPS. Astfel de clădiri istorice sunt întâlnite la tot pasul în București.

Emil Ivănescu - arhitect la OAR București: „Este încadrată în risc seismic 1, de aceea studiile de reabilitare sunt foarte grele de făcut. Calea Victoriei este un pașaport al Bucureștiului istoric și contemporan. Sunt destul de multe clădiri foarte valoroase, trebuie să apăsăm accelerația, pentru că da, un cutremur poate să rezolve în sens negativ.”

Imobilul are opt etaje și aproape 8.000 de metri pătrați. Pentru consolidare și restaurare va fi nevoie de peste 160 de milioane de lei din finanțări nerambursabile și din bugetul primăriei.

Pe lista clădirilor aflate în diferite etape de consolidare se regăsesc Pinacoteca Bucureștiului, Centrul Cultural Lumina și Teatrul Bulandra.

Răzvan Munteanu - director executiv AMCCRS: „Clădirea Pinacotecii, am predat imobilul către constructor și urmează să inițiem și ordinul de începere a lucrărilor la Muzeul Tattarescu. Deja lucrăm. Centrul Lumina de pe Bulevardul Elisabeta este deja contractat la nivel de proiectare și execuție. Suntem în etapa în care am depus pentru autorizație de construire.”

Anul viitor ar urma să înceapă procedurile pentru obținerea autorizațiilor de construire, iar apoi lucrările de consolidare pentru 14 clădiri istorice, printre care și Blocul Belvedere.