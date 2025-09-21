Sindicaliștii din administrație sesizează Comisia Europeană după „listele negre" ale Guvernului: „Practici abuzive”

Federația sindicală anunță că va alerta CE și OIM privind „abuzurile” guvernului împotriva angajaților care au protestat în Piața Victoriei pe 15 septembrie.

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) anunță că va sesiza Comisia Europeană (CE) și Organizația Internațională a Muncii (OIM) cu privire la abuzurile grave comise de Guvernul României împotriva angajaților din Aparatul de lucru al Guvernului, potrivit unui comunicat preluat de Agerpres.

Decizia FNSA vine după ce șeful Cancelariei, Mihai Jurcă, a cerut întocmirea unor liste nominale cu salariații care au participat la protestul organizat de FNSA și alte șase federații sindicale, în Piața Victoriei, din data de 15 septembrie 2025.

Adresa oficială pentru identificarea protestatarilor

Angajații din Aparatul de lucru al Guvernului au primit, mai exact, o adresă în care li se solicită: "Vă rugăm să ne comunicați persoanele care au participat, din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, la greva spontană organizată în data de 15.09.2025 de aparatul de lucru al Guvernului". Aceasta este semnată de șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurcă susțin sindicaliștii din administrație.

„Practici abuzive care nu au ce căuta într-un stat membru UE”

FNSA denunță o astfel de practică abuzivă care nu are ce căuta într-un stat membru al Uniunii Europene și care contravine standardelor internaționale privind libertatea sindicală.

„Este inadmisibil ca în 2025, într-o țară europeană, Guvernul să caute să identifice și să intimideze propriii funcționari pentru simplul fapt că au participat la un protest legal. Asemenea metode nu doar că subminează drepturile angajaților, dar compromit credibilitatea României în fața partenerilor europeni și internaționali!”, susține președintele FNSA, Bogdan Șchiop.

Sesizarea oficială către CE și OIM

Prin sesizarea oficială, FNSA solicită CE și OIM să intervină pentru:

Protejarea libertății sindicale și a dreptului prevăzut în Constituția României privind organizarea de proteste

Sancționarea practicilor de tip "listă neagră" împotriva salariaților, practici evident abuzive și discriminatorii

Garantarea faptului că reforma administrației publice nu se transformă într-o vânătoare politică a angajaților incomozi

FNSA atrage atenția că România riscă să fie sancționată pentru încălcarea normelor fundamentale europene și internaționale dacă Guvernul nu oprește imediat aceste derapaje.

De asemenea, FNSA reamintește Guvernului că este esențial să respecte Pilonul European al Drepturilor Sociale, care prevede reguli clare privind dialogul social.

Încălcarea acestui principiu și, deci, întocmirea de liste negre cu angajați care protestează, culmea, ai unei instituții publice și care sunt parte a unui sindicat reprezentativ, în speță Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG), membru FNSA, ar putea face că, în viitor, accesarea fondurilor europene pentru România să devină una problematică, arată sursa citată.

