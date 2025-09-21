Sindicaliștii din administrație sesizează Comisia Europeană după „listele negre" ale Guvernului: „Practici abuzive”

Stiri actuale
21-09-2025 | 14:05
protest sindicate Parlament
Inquam Photos / Octav Ganea

Federația sindicală anunță că va alerta CE și OIM privind „abuzurile” guvernului împotriva angajaților care au protestat în Piața Victoriei pe 15 septembrie.

autor
Mihai Niculescu

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) anunță că va sesiza Comisia Europeană (CE) și Organizația Internațională a Muncii (OIM) cu privire la abuzurile grave comise de Guvernul României împotriva angajaților din Aparatul de lucru al Guvernului, potrivit unui comunicat preluat de Agerpres.

Decizia FNSA vine după ce șeful Cancelariei, Mihai Jurcă, a cerut întocmirea unor liste nominale cu salariații care au participat la protestul organizat de FNSA și alte șase federații sindicale, în Piața Victoriei, din data de 15 septembrie 2025.

Adresa oficială pentru identificarea protestatarilor

Angajații din Aparatul de lucru al Guvernului au primit, mai exact, o adresă în care li se solicită: "Vă rugăm să ne comunicați persoanele care au participat, din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, la greva spontană organizată în data de 15.09.2025 de aparatul de lucru al Guvernului". Aceasta este semnată de șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurcă susțin sindicaliștii din administrație.

„Practici abuzive care nu au ce căuta într-un stat membru UE”

FNSA denunță o astfel de practică abuzivă care nu are ce căuta într-un stat membru al Uniunii Europene și care contravine standardelor internaționale privind libertatea sindicală.

Citește și
Ilie Bolojan
CNS Cartel ALFA denunță, alături de alte două mari sindicate, reorganizarea "ilegală" a Cancelariei Prim-Ministrului

„Este inadmisibil ca în 2025, într-o țară europeană, Guvernul să caute să identifice și să intimideze propriii funcționari pentru simplul fapt că au participat la un protest legal. Asemenea metode nu doar că subminează drepturile angajaților, dar compromit credibilitatea României în fața partenerilor europeni și internaționali!”, susține președintele FNSA, Bogdan Șchiop.

Sesizarea oficială către CE și OIM

Prin sesizarea oficială, FNSA solicită CE și OIM să intervină pentru:

  • Protejarea libertății sindicale și a dreptului prevăzut în Constituția României privind organizarea de proteste

  • Sancționarea practicilor de tip "listă neagră" împotriva salariaților, practici evident abuzive și discriminatorii

  • Garantarea faptului că reforma administrației publice nu se transformă într-o vânătoare politică a angajaților incomozi

FNSA atrage atenția că România riscă să fie sancționată pentru încălcarea normelor fundamentale europene și internaționale dacă Guvernul nu oprește imediat aceste derapaje.

De asemenea, FNSA reamintește Guvernului că este esențial să respecte Pilonul European al Drepturilor Sociale, care prevede reguli clare privind dialogul social.

Încălcarea acestui principiu și, deci, întocmirea de liste negre cu angajați care protestează, culmea, ai unei instituții publice și care sunt parte a unui sindicat reprezentativ, în speță Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG), membru FNSA, ar putea face că, în viitor, accesarea fondurilor europene pentru România să devină una problematică, arată sursa citată.

Sursa: Agerpres

Etichete: protest, guvern, sindicalisti, lista neagra,

Dată publicare: 21-09-2025 13:54

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Citește și...
Pe 8 septembrie, prima zi de școală, profesorii nu intră la ore, ci ies în stradă. Peste 30.000 sunt așteptați în Capitală
Stiri Educatie
Pe 8 septembrie, prima zi de școală, profesorii nu intră la ore, ci ies în stradă. Peste 30.000 sunt așteptați în Capitală

Debutul de an școlar stă sub semnul conflictului dintre sindicate și Guvern. Federațiile din Educație anunță că pe 8 septembrie profesorii nu vor intra la ore, ci vor ieși în stradă.

CNS Cartel ALFA denunță, alături de alte două mari sindicate, reorganizarea
Stiri Politice
CNS Cartel ALFA denunță, alături de alte două mari sindicate, reorganizarea "ilegală" a Cancelariei Prim-Ministrului

CNS Cartel ALFA îşi exprimă sprijinul deplin şi solidaritatea faţă de alte două sindicate, FNSA şi SAALG, care denunţă modul „ilegal, netransparent şi arbitrar” în care se desfăşoară reorganizarea Cancelariei Prim-Ministrului.

Mihai Fifor: „Oamenii vor fi informaţi, vor şti ce se întâmplă”. Deputatul cere PSD la guvernare
Stiri Politice
Mihai Fifor: „Oamenii vor fi informaţi, vor şti ce se întâmplă”. Deputatul cere PSD la guvernare

Deputatul Mihai Fifor consideră că PSD ar trebui să intre la guvernare și susține reducerile, dar numai dacă sunt negociate în consultări tripartite cu patronate, sindicate și factori de decizie, pentru a informa oamenii și a evita protestele stradale.

Președintele Nicușor Dan i-a invitat la discuții pe reprezentanții mai multor sindicate care au protestat la Cotroceni
Stiri actuale
Președintele Nicușor Dan i-a invitat la discuții pe reprezentanții mai multor sindicate care au protestat la Cotroceni

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a invitat luni, de la ora 8:00, la discuţii la Palatul Cotroceni, reprezentanţii sindicatelor, transmite Administraţia Prezidenţială.

Sindicaliștii din Justiție, propunere inedită: Judecătorul Inteligență Artificială. A fost dată ca exemplu China
Stiri Justitie
Sindicaliștii din Justiție, propunere inedită: Judecătorul Inteligență Artificială. A fost dată ca exemplu China

Unul dintre cele mai mari sindicate din România propune ministerului Justiției revoluționarea instanțelor de judecată. Mai exact, să creeze cadrul legal prin care anumite litigii să fie judecate de Inteligența Artificială.

Recomandări
Președintele Cehiei, către NATO: „Dacă este necesar, doborâți avioanele rusești care încalcă spațiul aerian”
Stiri externe
Președintele Cehiei, către NATO: „Dacă este necesar, doborâți avioanele rusești care încalcă spațiul aerian”

Președintele ceh Petr Pavel a declarat că NATO ar trebui să răspundă militar la încălcările comise de Rusia în spațiul aerian al Alianței și a propus chiar și doborârea avioanelor ruse.

Pentagonul va interzice accesul liber al presei după mai multe scurgeri de informații. Jurnaliștii din SUA reacționează dur
Stiri externe
Pentagonul va interzice accesul liber al presei după mai multe scurgeri de informații. Jurnaliștii din SUA reacționează dur

Organismele media și jurnaliștii au denunțat noile restricții impuse de Pentagon ca fiind neconstituționale, descriindu-le ca un atac la adresa primului amendament, care garantează libertatea presei.

Zelenski a impus sancțiuni candidaților pro-ruși la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cine sunt cei vizați
Stiri externe
Zelenski a impus sancțiuni candidaților pro-ruși la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Cine sunt cei vizați

Cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancţiuni împotriva politicienilor pro-ruşi din ţara vecină, informează dpa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 16

44:14

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Septembrie 2025

02:02:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 3

23:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28