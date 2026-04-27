Evenimentul va avea loc pe 26 mai la Teatrul Național București și aduce laolaltă unii dintre cei mai buni speakeri internaționali și români care vor aborda subiectele de interes privind dezvoltarea business-urilor online și eficientizarea campaniilor de marketing în contextul actual.

4 specialiști de top la nivel internațional urcă pe scena GPeC SUMMIT 26 Mai

§ Michael Aagaard este expert în optimizarea ratei de conversie, activând în domeniu încă din 2008. El va vorbi la GPeC SUMMIT despre cum pot fi identificate și eliminate elementele de fricțiune care scad rata de conversie în cadrul unui magazin online.

§ Lauren Petrullo este una dintre cele mai apreciate voci în Digital Marketing, specialistă în PPC și Social Media (atât organic, cât și paid), co-host al podcast-ului Perpetual Traffic și axată întotdeauna pe rezultate, fiind convinsă (după cum declară) că „LEADS are Horsesh!t”.

§ Hrabren (Harry) Lindfors este expert în Social Media, crearea de conținut și branding (atât la nivel de Business, cât și personal) având peste 750.000 de urmăritori pe Instagram, LinkedIn și YouTube. Va vorbi în cadrul GPeC despre secretele din spatele brand-urilor câștigătoare și cum pot fi replicate acestea folosind Social Media.

§ Alun Lucas este expertul în UX și CRO care și-a petrecut ani întregi analizând în profunzime comportamentul utilizatorilor și datele de conversie, transformând întrebarea „de ce au abandonat?” în „aha, acesta este motivul”. La GPeC SUMMIT, va împărtăși insight-uri valoroase despre principalele motive pentru care oamenii abandonează procesul de checkout și ce poți face concret pentru a evita pierderea clienților.

Lor li se alătură unii dintre cei mai cunoscuți specialiști din România: Cornel Amariei (.lumen), Cristi Movilă (OptiComm.AI), Valentin Radu (Omniconvert), iar lista speakerilor continuă să crească.

GPeC Expo – locul pentru oportunități de afaceri între furnizorii de servicii și magazinele online

În paralel cu conferința GPeC SUMMIT, are loc GPeC Expo – locul ideal de Networking și oportunități de Business între furnizorii de servicii E-Commerce & Digital Marketing și afacerile online. Furnizorii își pot rezerva un spațiu expozițional de 4 sau de 6 mp, toate detaliile regăsindu-se pe site-ul GPeC.ro, în secțiunea GPeC SUMMIT 26 Mai. Termenul limită pentru rezervarea unui spațiu este 15 Mai 2026, iar locurile sunt limitate.

Prețul închirierii unui spațiu expozițional pornește de la 499 EUR (ofertă specială pentru companiile start-up). Detalii aici: https://www.gpec.ro/gpec-e-commerce-expo/

GPeC Networking Soirée

Seara de 26 Mai se va încheia cu un cocktail în cadrul GPeC Networking Soirée unde sunt așteptați peste 200 de participanți – elita industriei Digital. Evenimentul este exclusivist, bazat pe invitație nominală și pe biletele de tip Premium.

Înscrieri cu preț redus până pe 30 Aprilie

Până pe 30 Aprilie 2026 este valabilă oferta Early Bird care asigură prețuri reduse pentru biletele de acces, acestea pornind de la doar 99 EUR + TVA/persoană pentru biletele de tip LITE.

Înscrierile la GPeC SUMMIT și toate detaliile despre eveniment sunt disponibile pe website-ul GPeC: https://www.gpec.ro/gpec-summit-mai/#inscriere