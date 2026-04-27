Hisham Abugharbieh, în vârstă de 26 de ani, este acuzat de omor calificat în cazul morții lui Zamil Limon și Nahida Bristy, ambii de 27 de ani. Limon, al cărui corp a fost găsit vineri, locuia împreună cu Abugharbieh, fost student la USF.

În documentul judiciar — o cerere depusă sâmbătă pentru a-l menține în arest preventiv — procurorii susțin că acesta a întrebat ChatGPT despre aruncarea unei persoane la gunoi în noaptea de 13 aprilie, cu trei zile înainte ca Limon și Bristy să fie văzuți ultima dată în viață.

„Ce se întâmplă dacă un om este pus într-un sac negru de gunoi și aruncat într-un tomberon?”, ar fi întrebat Abugharbieh chatbotul de inteligență artificială.

Potrivit documentului, ChatGPT a răspuns că situația pare periculoasă, iar Abugharbieh a revenit cu o altă întrebare: „Cum ar afla?”.

OpenAI, organizația din spatele ChatGPT, nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

Un coleg de apartament le-a spus anchetatorilor că l-a văzut pe Abugharbieh mutând cutii de carton din camera sa într-un container de gunoi compactator din complexul rezidențial, pe 17 aprilie. O percheziție în acel container a scos la iveală obiecte care îi aparțineau lui Limon, inclusiv un carnet de student și carduri pe numele său.

Testele ADN efectuate pe un tricou gri găsit în același container au indicat că materialul genetic aparține, cel mai probabil, lui Limon, iar analize similare pe un covoraș de bucătărie au corespuns cu ADN-ul lui Bristy.

Anchetatorii au găsit vineri rămășițele lui Limon într-un sac de gunoi rezistent, care emana miros de descompunere. Moartea sa a fost stabilită preliminar ca omucidere cauzată de „multiple leziuni provocate cu un obiect tăietor”, potrivit autopsiei.

Conform documentului, nu există indicii că Bristy ar fi încă în viață, iar anchetatorii cred că Abugharbieh i-a aruncat trupul.

Rămășițe umane au fost descoperite duminică în timpul căutărilor pentru Bristy, a anunțat biroul șerifului din comitatul Hillsborough, însă acestea nu au fost încă identificate.

Autoritățile nu au precizat deocamdată motivul crimelor.