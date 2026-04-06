Tarifele pentru două călătorii ar urma să crească de la 10 lei la 14 lei și pentru 10 călătorii de la 40 de lei la 55 de lei.

De asemenea, abonamentul pentru 24 de ore se va scumpi la 18 lei, de la 12 lei în prezent, cel pe o săptămână la 60 de lei, de la 45 lei, pe o lună la 140 lei, de la 100 lei, abonamentul pe 6 luni va urca la 700 lei, de la 500 lei, și cel pe un an la 1.300 lei, de la 900 lei.

Tarife pentru transportul metropolitan integrat

În ceea ce privește tarifele pentru călătoria metropolitană integrată (Metrorex-STB), acestea ar urma să fie: 9 lei biletul unic pentru o călătorie - 120 de minute, 18 lei biletul unic pentru două călătorii, 72 de lei biletul pentru 10 călătorii, 23 lei abonamentul pentru 24 de ore, 79 lei cel pentru o săptămână, 196 lei pentru o lună, 980 lei pentru șase luni și 1.770 lei pentru un an.

Titlurile de călătorie cu metroul achiziționate până în ziua precedentă aplicării noilor tarife vor putea fi utilizate până la terminarea numărului de călătorii sau expirarea duratei de valabilitate a acestora.

Motivarea majorării tarifelor

În motivarea proiectului de Ordin se subliniază că modificarea tarifelor este determinată de faptul că subvenția prevăzută în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Metrorex este în cuantum de 761.490.000 lei, ceea ce ar conduce la un rezultat negativ (pierdere) în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026, în valoare de 451.241.030 lei.

De asemenea, ajustarea tarifară pe anul 2026 este o măsură asumată de conducerea Metrorex S.A. și prevăzută atât în „Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară a Metrorex pentru perioada 2025 - 2028”, cât și în Planul de administrare al companiei pentru februarie 2023 - februarie 2027 (actualizat noiembrie 2025).

Impactul asupra veniturilor companiei

Potrivit sursei citate, măsura de ajustare a tarifelor de călătorie cu metroul va conduce la o creștere lunară a veniturilor proprii ale companiei cu circa 10.271.680 lei, valoare ce va contribui la diminuarea deficitului de finanțare și un grad mai mare de acoperire a cheltuielilor de asigurare a serviciului public de transport călători cu metroul în condiții de siguranță.

"Având în vedere cele prezentate, în cazul în care se aprobă ajustarea tarifelor la călătoria cu metroul, începând cu data de 01.05.2026, veniturile din transportul călătorilor cu metroul ar crește cu cca 100.988.000 lei față de anul 2025, iar veniturile din compensarea reducerilor 100% pentru elevi și 90% pentru studenți, a gratuităților pentru revoluționari și veterani de război ar crește cu circa 97.608.000 mii lei față de anul 2025", se mai arată în motivare.

Ultima ajustare tarifară a avut loc în anul 2025, fiind aprobată prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 4094/31.12.2024.