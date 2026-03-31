Cât costă transportul în comun în București în 2026. Lista completă a prețurilor biletelor de autobuz, tramvai și metrou

Transportul în comun din București în 2026 vine cu o varietate de opțiuni și tarife pentru autobuz, tramvai și metrou. 

Anca Lupescu

Deși se discuta de creșterea prețurilor atât pentru STB, cât și pentru transportul cu metroul, prețul unei călătorii cu transportul în comun a rămas același, pentru moment.

Cât costă o călătorie cu transportul în comun în București

Călătoriile cu transportul în comun de suprafață în București au același preț ca acum cinci ani. Mai exact, ultima majorare a tarifelor STB pentru o călătorie a avut în vara anului 2021, când o călătorie a ajuns să coste de la 1,30 de lei, 3 lei.

Această majorare a intervenit în urmă cu cinci ani. Anterior, o călătorie era valabilă doar pentru o singură linie, însă odată cu majorarea tarifului, călătoria a devenit valabilă 90 de minute pe orice mijloc de transport în comun în București.

În 2026, prețul unei călătorii cu transportul în comun în București costă 3 lei și este valabilă pe orice mijloc de transport în comun, timp de 90 de minute.

Tipuri de bilete disponibile și cât timp sunt valabile

În București, transportul public este operat de STB (autobuze, tramvaie, troleibuze) și Metrorex (metrou). Sistemul este integrat, ceea ce înseamnă că unele bilete pot fi folosite atât la suprafață, cât și la metrou.

•   bilet de 90 de minute – 3 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale;

•   bilet de 120 de minute – 5 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale, precum și pentru intrări multiple la Metrou, în același interval de timp;

•   2 bilete x 90 minute – 6 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale;

•   2 bilete x 120 minute – 10 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale, precum și pentru intrări multiple la Metrou, în același interval de timp;

•   10 bilete x 90 minute – 25 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale;

•   10 bilete x 120 minute – 45 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale, precum și pentru intrări multiple la Metrou, în același interval de timp;

•   bilet de 24 de ore – 8 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale;

•   bilet de 24 de ore – 14 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale, precum și pentru intrări multiple la Metrou, în același interval de timp;

•   bilet de 72 de ore – 20 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale;

•   bilet de 72 de ore – 35 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale, precum și pentru intrări multiple la Metrou, în același interval de timp;

Abonamente STB: variante și prețuri pentru toate nevoile

Dacă mergi cu transportul în comun în fiecare zi, cea mai avantajoasă opțiune este să îți iei un abonament. Iată care sunt opțiunile:

•   Abonament 7 zile – 30 de lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale;

•   Abonament 7 zile – 50 de lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale, precum și pentru intrări multiple la Metrou;

•   Abonament lunar – 80 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale;

Biletul integrat STB + metrou: când merită să-l alegi

Persoanele care folosesc și transportul la suprafață și metroul, pot opta pentru bilet integrat STB, care oferă o opțiune avantajoasă de a economisi. Iată opțiunile:

• O călătorie metropolitană + metrou (120 minute) – 7 lei

• 2 călătorii metropolitane + metrou (120 minute) – 14 lei

• 10 călătorii metropolitane + metrou (120 minute) – 59 lei

• Abonament metropolitan + metrou 24 ore – 18 lei

• Abonament metropolitan + metrou 72 ore – 49 lei

• Abonament metropolitan + metrou 7 zile – 66 lei

• Abonament metropolitan + metrou 1 lună – 160 lei

• Abonament metropolitan + metrou 6 luni – 800 lei

• Abonament metropolitan + metrou 12 luni – 1.410 lei

Cum poți plăti: card, SMS sau aplicații

În București, călătoriile cu transportul public operat de STB pot fi plătite rapid, fără bilet clasic, folosind cardul bancar, telefonul sau diferite aplicații.

Plata cu cardul bancar 

Poți plăti direct în autobuz, tramvai sau troleibuz, la validator, folosind card contactless (Visa, Mastercard sau Maestro). Este suficient să apropii cardul sau telefonul de aparat. Plata este confirmată pe loc și nu există comisioane. Biletul este valabil 90 de minute. La control, trebuie să apropii același card de dispozitivul controlorului sau să prezinți chitanța, dacă a fost emisă.

Plata prin aplicații 

Există mai multe aplicații prin care poți cumpăra bilete:

– aplicația 24Pay: plătești cu cardul direct din telefon, iar biletul se activează automat după plată. Nu mai trebuie validat în mijlocul de transport. La control, arăți codul QR din aplicație – aplicația Bilet TB: permite cumpărarea de bilete și abonamente pentru transportul de suprafață și unele rute integrate. Biletul este valabil direct în telefon – aplicația B-Pay: o soluție de ticketing dezvoltată împreună cu parteneri bancari, care permite plata călătoriilor fără card fizic

În toate cazurile, biletul trebuie cumpărat înainte de urcare, iar telefonul trebuie să fie încărcat pentru a putea arăta dovada plății.

Plata prin SMS 

Călătoria poate fi plătită și prin SMS, trimițând un mesaj la numărul indicat în mijloacele de transport. Vei primi un mesaj de confirmare care ține loc de bilet și trebuie prezentat la control.

Plata cu cardul STB

Cardul STB poate fi încărcat la orice automat de bilete și este metoda clasică de a circula cu transportul în comun la suprafață. Cardul este nominal și poate fi încărcat cu bani sau poți avea abonament pe el.

Cine beneficiază de reduceri și gratuități

În București, anumite categorii de persoane pot circula gratuit sau cu reducere în transportul public operat de STB.

Persoane care beneficiază de gratuitate

• copiii cu vârsta sub 7 ani

• elevii din învățământul acreditat (preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal), dacă învață în București sau Ilfov

• pensionarii cu domiciliul în București, indiferent de pensie

• însoțitorii pensionarilor

• veteranii de război

• revoluționarii și urmașii celor decedați în decembrie 1989

• foștii deținuți politici

• persoanele cu handicap grav sau accentuat și asistenții personali ai acestora

• personalul Primăriei București și al instituțiilor publice locale

Pentru elevi, gratuitatea se acordă pe baza unui card de transport încărcat cu abonament valabil. Este necesar carnetul de elev vizat, plus un act de identitate (certificat de naștere sau carte de identitate).

Pensionarii beneficiază de gratuitate pe baza cardului de transport pentru pensionari sau a talonului de pensie și a actului de identitate.

Donatorii de sânge beneficiază de reducere de 50% la abonamentele metropolitane Accesul la gratuități sau reduceri se face doar pe baza documentelor care dovedesc categoria din care face parte călătorul.

