Cât costă transportul în comun în București în 2026. Lista completă a prețurilor biletelor de autobuz, tramvai și metrou

Deși se discuta de creșterea prețurilor atât pentru STB, cât și pentru transportul cu metroul, prețul unei călătorii cu transportul în comun a rămas același, pentru moment.

Cât costă o călătorie cu transportul în comun în București

Călătoriile cu transportul în comun de suprafață în București au același preț ca acum cinci ani. Mai exact, ultima majorare a tarifelor STB pentru o călătorie a avut în vara anului 2021, când o călătorie a ajuns să coste de la 1,30 de lei, 3 lei.

Această majorare a intervenit în urmă cu cinci ani. Anterior, o călătorie era valabilă doar pentru o singură linie, însă odată cu majorarea tarifului, călătoria a devenit valabilă 90 de minute pe orice mijloc de transport în comun în București.

În 2026, prețul unei călătorii cu transportul în comun în București costă 3 lei și este valabilă pe orice mijloc de transport în comun, timp de 90 de minute.

Tipuri de bilete disponibile și cât timp sunt valabile

În București, transportul public este operat de STB (autobuze, tramvaie, troleibuze) și Metrorex (metrou). Sistemul este integrat, ceea ce înseamnă că unele bilete pot fi folosite atât la suprafață, cât și la metrou.

• bilet de 90 de minute – 3 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale;

• bilet de 120 de minute – 5 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale, precum și pentru intrări multiple la Metrou, în același interval de timp;

• 2 bilete x 90 minute – 6 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale;

• 2 bilete x 120 minute – 10 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale, precum și pentru intrări multiple la Metrou, în același interval de timp;

• 10 bilete x 90 minute – 25 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale;

• 10 bilete x 120 minute – 45 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale, precum și pentru intrări multiple la Metrou, în același interval de timp;

• bilet de 24 de ore – 8 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale;

• bilet de 24 de ore – 14 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale, precum și pentru intrări multiple la Metrou, în același interval de timp;

• bilet de 72 de ore – 20 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale;

• bilet de 72 de ore – 35 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale, precum și pentru intrări multiple la Metrou, în același interval de timp;

Abonamente STB: variante și prețuri pentru toate nevoile

Dacă mergi cu transportul în comun în fiecare zi, cea mai avantajoasă opțiune este să îți iei un abonament. Iată care sunt opțiunile:

• Abonament 7 zile – 30 de lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale;

• Abonament 7 zile – 50 de lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale, precum și pentru intrări multiple la Metrou;

• Abonament lunar – 80 lei, valabil, din momentul validării, pe toate mijloacele de transport de suprafață, inclusiv pe vechile linii regionale;

Biletul integrat STB + metrou: când merită să-l alegi

Persoanele care folosesc și transportul la suprafață și metroul, pot opta pentru bilet integrat STB, care oferă o opțiune avantajoasă de a economisi. Iată opțiunile:

• O călătorie metropolitană + metrou (120 minute) – 7 lei

• 2 călătorii metropolitane + metrou (120 minute) – 14 lei

• 10 călătorii metropolitane + metrou (120 minute) – 59 lei

• Abonament metropolitan + metrou 24 ore – 18 lei

• Abonament metropolitan + metrou 72 ore – 49 lei

• Abonament metropolitan + metrou 7 zile – 66 lei

• Abonament metropolitan + metrou 1 lună – 160 lei

• Abonament metropolitan + metrou 6 luni – 800 lei

• Abonament metropolitan + metrou 12 luni – 1.410 lei