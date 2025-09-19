Săptămâna Comunității și Culturii Surzilor 2025: o sărbătoare a identității și educației

19-09-2025 | 17:45
Săptămâna Comunității și Culturii Surzilor 2025 va începe pe 22 septembrie 2025 și aduce împreună comunitatea surzilor, prietenii și susținătorii acesteia, într-o sărbătoare dedicată identității culturale și educației.  

Timp de o săptămână, vor avea loc spectacole, întâlniri și activități care evidențiază frumusețea limbajului semnelor, dar și provocările și reușitele persoanelor Surde.

Evenimentul Săptămâna Comunității și Culturii Surzilor 2025 este organizat în colaborare de Fundația CODA – Farmecul Tăcerii și Asociația Națională a Surzilor din România, marcând un moment important de conștientizare, solidaritate și bucurie pentru întreaga comunitate.

Luni, 22 septembrie 2025

Ora 16:00

Imnul național – Copiii auzitori din Cantus Mundi îl cântă în limba română, iar elevii Surzi de la Liceul Tehnologic Special nr. 3 dau glas imnului prin Limba Semnelor Române.

Două lumi, un singur mesaj: „Fiecare copil are o voce!”

Locația: Palatul Parlamentului, Str. Izvor 2-3, București

Ora 19:00

Spectacol 3 D.A.R.E. – Șase tineri Surzi urcă pe scenă și își spun poveștile prin mișcare și expresie. Un spectacol de teatru-dans plin de sensibilitate și forță interioară, creat sub îndrumarea regizorului Cătălin Băicuș.

Locația: Teatrul Teatrelli, Str. Alexandru Lahovari, București

Marți, 23 septembrie 2025

Ora 18:00

Locația: Teatrul Masca, Bulevardul Uverturii 14, București

Miercuri, 24 septembrie 2025

Ora 14:00

Masă rotundă cu directorii școlilor de Surzi și ANSR – Un dialog deschis despre viitorul educației pentru elevii Surzi din România. Împreună cu directorii școlilor de Surzi și ANSR, discutăm provocările, soluțiile și pașii necesari pentru o educație accesibilă și de calitate.

Locația: Liceul Tehnologic Special Nr. 3, Str. Austrului 37, București

Joi, 25 septembrie 2025

Conferința Națională „Sub lupă: Surzii în sala de clasă” – O zi dedicată reflecției și dialogului despre educația Surzilor, cu prezentări susținute de specialiști și lideri din domeniu.

Programul conferinței:

  • 09:00 – 09:30 Primirea participanților & cafea de bun venit
  • 09:30 – 10:00 Deschiderea conferinței – Lena Dermengiu, Alina Gorghiu, Daniel Lolici, Adriana Săftoiu
  • 10:00 – 10:30 „De la luptă la chemare” – Andrei Darie
  • 10:30 – 11:00 „Școlile Speciale pentru Surzi din România: trecut, prezent și viitor” – Ana-Irina Imbir
  • 11:00 – 11:30 „Particularități ale parcursului studenților Surzi în învățământul universitar românesc” – Ioana Tufar
  • 11:30 – 12:00 „Școlarizarea persoanelor Surde: nevoi educaționale și lingvistice în Franța” – Robert Gavrilescu
  • 12:00 – 12:30 Pauză de cafea
  • 12:30 – 13:00 „Traseul educațional al copiilor Surzi în Marea Britanie și România” – George Andronic
  • 13:00 – 13:30 „De la provocări la reușite: Lecțiile unei călătorii educaționale” – Marinela Axinte
  • 13:30 – 14:00 „Un învățământ neadaptat elevilor Surzi din România” – Adriana Săftoiu
  • 14:00 – 14:30 Concluzii & discuție liberă între vorbitorii din panel
  • 14:30 – 16:00 Prânz & networking

Vineri, 26 septembrie 2025

Ora 14:00

Lansare de carte – „Între două lumi” de Carmen Pausenberger. O poveste de viață sinceră și emoționantă, unde fragilitatea și încercările devin pași spre libertate. Publicul este invitat la lansarea cărții „Între două lumi”, semnată de Carmen Pausenberger.

Locația: Seneca Anticafe, Str. Architect Ion Mincu 1, București

Sâmbătă, 27 septembrie 2025

Ora 10:00

Workshop ANSR – „Educație și Carieră pentru Surzi”. Un eveniment de dialog și colaborare, dedicat oportunităților de educație și carieră pentru persoanele Surde.

Locația: Liceul Tehnologic Special Nr. 3, Str. Austrului 37, București

