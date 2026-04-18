Cel care a avut răbdare să le adune este un român, care a contribuit la filme premiate cu Oscar, precum ”Dune 2”.

Acestea sunt doar o parte din sunetele cu ajutorul cărora George Vlad a cucerit lumea. Inginer de sunet stabilit în Marea Britanie, înregistrările sale se regăsesc în producții de top, inclusiv "Dune: Part II" – film premiat cu Oscar pentru coloana sonoră, dar și în documentare celebre precum "Planet Earth III". Dar, dincolo de studiourile de la Hollywood, munca lui începe aici, în liniștea pădurilor din Neamț.

De peste 10 ani, revine constant în Parcul Natural Vânători Neamț, unde a petrecut uneori zile întregi, pentru a surprinde sunete pe care oamenii rar le aud. Primele înregistrări datează din 2014. De atunci, a construit o adevărată arhivă sonoră a naturii românești.

George Vlad, sound designer: ”Eu mă duc în teren, pun microfoanele, umblu cu ele, găsesc animalele, las microfoanele acolo câte trei-patru zile, poate o săptămână și repet. Vreau să păstrez aceste sunete ale naturii, pentru că nu știm dacă le vom mai avea”.

Acum, aceste înregistrări pot fi ascultate de oricine, oriunde în lume. România a fost inclusă în premieră pe o platforma globală interactivă a sunetelor naturii. Două playlist-uri sunt dedicate țării noastre și aduc în prim-plan sunetele a 26 de specii de animale, păsări și insecte.

Andrei Blumer: ”Ideea noastră este de a atrage oamenii, ori din România, ori din exteriorul României, în astfel de destinații, pentru a experimenta natura și senzorial, creând astfel o imagine pozitivă a acestor arii protejate".

Iar impactul nu este doar turistic. Studiile arată că sunetele din natură reduc stresul și îmbunătățesc concentrarea. Am testat asta direct, în mijlocul Bucureștiului.

”Suuuper! Chiar e nevoie de o relaxare de asta cu copilul acum. Noi folosim sunete de genul. Mai punem pe YouTube. Avem o țară foarte frumoasă, păcat că nu o vizităm noi mai mult”.

”Am ajuns într-adevăr în niște amintiri... Eram copii când profesorul de recreație ne scotea afară și ne cânta la vioară...”.

”E liniștitor... Îmi amintește de copilărie”.

Platforma Earth FM reunește peste 1.200 de peisaje sonore naturale imersive din întreaga lume.