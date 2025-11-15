Bucureștiul oferă o experiență audio unică la Muzeul de Artă Contemporană. Vizitatorii își creează propria poveste prin sunet

În București, oamenii se pot bucura de o experiență unică la Muzeul de Artă Contemporană. Vizitatorii se lasă purtați prin propria poveste, scrisă cu ajutorul sunetelor.

Prin muzica „acousmatică”, oamenii aud anumite sunete care sunt apoi percepute ca imagini. Astfel, fiecare vizitator își creează propria poveste.

Femeie: „Fiecare sunet te duce cu gândul la ceva, cunoști, unele lucruri, le asociezi. Dar altele, e spațiul ăsta unde nu îți dai seama ce auzi. Îți face imaginația să lucreze mai mult.”

Femeie: „Sunetele mi-au readus amintiri, din scene de film sau din cărți. Pentru că emoția pe care am simțit-o e la fel.”

Sistemul audio special transformă experiența

Totul se întâmplă cu ajutorul unui sistem audio special, singurul din România.

Femeie: „A fost așa un haos, ca un fel de orchestră. Și apoi a fost ceva mai liric.”

Mai mulți compozitori, inclusiv din străinătate, au lucrat la acest proiect.

Daniel Teruggi, cercetător, compozitor: „Vizualul te lasă să scapi, faptul că aici e doar sunet, te face să fii doar tu cu tine. Pentru mine o experiență completă, gândesc foarte mult când ascult.”

Sillyconductor, artist: „Lucrezi cu volumetrii, te duci în spațiu, e un fel de arhitectură cu sunetul. E foarte imersiv, și e mult peste ceea ce se întâmplă la orice cinematograf.”

Experiența poate fi încercată la Muzeul Național de Artă Contemporană până pe 27 noiembrie, de miercuri până duminică. Intrarea este liberă.

