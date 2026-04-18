România are "uşi deschise" la Washington pentru atragerea de investiţii în energie, infrastructură şi tehnologie, însă stabilitatea politică şi direcţia clară a ţării sunt esenţiale pentru menţinerea încrederii partenerilor americani şi evitarea unor costuri mai mari de finanţare, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

"Uşi deschise pentru România la Washington. Depinde doar de noi cum mergem mai departe. Am încheiat un turneu de întâlniri săptămâna aceasta, alături de colegii din Guvern, cu instituţii-cheie din arhitectura economică şi de influenţă a SUA, acolo unde se decid şi se susţin marile direcţii de investiţii globale. La U.S. International Development Finance Corporation (DFC), instituţia care finanţează proiecte strategice la nivel global, am discutat cu directorul de investiţii Connor Coleman despre energie nucleară, gaze, infrastructură şi tehnologie. La U.S. Department of Commerce - unul dintre pilonii politicii comerciale şi industriale americane - am avut discuţii cu subsecretarul pentru comerţ internaţional William Kimmitt şi cu cel pentru industrie şi securitate, Jeffrey Kessler, despre atragerea companiilor americane şi cooperare în domenii sensibile pentru securitatea economică", a scris, sâmbătă, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, România a reluat colaborarea cu Grupul Băncii Mondiale pentru investiţii în energie şi infrastructură şi a consolidat dialogul cu administraţia SUA pe proiecte strategice din domeniul energetic.

”Am reluat colaborări importante pentru investiții în energie și infrastructură”

"Împreună cu Grupul Băncii Mondiale/ World Bank Group, prin MIGA şi IFC - instituţii esenţiale pentru finanţarea marilor proiecte - am reluat colaborări importante pentru investiţii în energie şi infrastructură, de la reţeaua de gaze la proiectele nucleare de la Cernavodă. În paralel, am consolidat dialogul direct pe energie cu administraţia SUA, inclusiv cu Secretarul american pentru Energie, Chris Wright. Toate aceste uşi şi ferestre de oportunitate nu sunt deschise întâmplător României. Sunt rezultatul ultimelor luni de dialog constant şi al vizitelor anterioare în Statele Unite, în care am construit, pas cu pas, încredere şi parteneriate cu oameni - cheie ai administraţiei americane", a mai spus Alexandru Nazare.

Partenerii americani urmăresc atent evoluţiile din România, iar stabilitatea politică este esenţială pentru menţinerea investiţiilor şi evitarea unor costuri mai mari de finanţare, susţine ministrul.

"Mesajul primit în toate aceste întâlniri este însă unul foarte clar: toţi partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România, iar din acest punct de vedere direcţia şi, implicit, stabilitatea politică sunt esenţiale. În lipsa acestora, lucrurile se traduc rapid în costuri mai mari de finanţare, investiţii amânate sau anulate şi scăderea încrederii investitorilor - de pe urma cărora toţi pierdem. Sunt şanse importante, deschise cu mult efort, în relaţia cu SUA. Iar România trebuie să le valorifice, cu determinare şi seriozitate, nu să le ocolească", a adăugat Nazare.

Ministrul Finanţelor participă la reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar Internaţional, în Washington DC, Statele Unite ale Americii, în perioada 14 - 20 aprilie 2026.