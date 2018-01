Românii păcăliți după ce au comandat produse de pe site-uri de anunțuri. Cum vă feriți de ”țepe”

Internetul abundă în anunțuri prin care se vând de la cosmetice până la materiale de construcții. De multe ori, vânzătorii solicită plata în avans, iar cumpărătorii, de bună credință, le virează bani fără să verifice.

Așa au pățit mai multe persoane care au făcut comenzi de zeci de mii de lei și n-au primit nimic.

Unul dintre marile site-uri de vânzări online a început să verifice toate anunțurile și a blocat deja câteva zeci. Specialiștii ne sfătuiesc să nu plătim nimic în avans și să cerem expedierea coletelor cu verificare la destinație.

Zilnic, pe acest site, sunt actualizate zeci de mii de anunțuri.

Acesta este unul prin care se vând panouri sandwich folosite pentru acoperișuri și pereți pe structura modernă.

Daniel a comandat 13 astfel de materiale de construcții în valoare de 5.000 de lei și a plătit un avans de 2.500 de lei. După mai multe discuții și schimburi de mesaje cu vânzătorul, Daniel a rămas și fără bani și fără marfă.

Daniel, păgubit: ”Mi-au trimis o factură proformă, am verificat firma, am văzut că e din 2007, că nu are datorii , că are angajați, atunci am plătit prin bancă și nu au mai venit produsele. Am sunat, prima dată mi-au răspuns, apoi mi-au blocat numărul. Cine sună, răspunde, preiau în continuare comenzi, un prieten a încercat să vorbească la modul în care să se întâlnească și au zis doar pe online”.

Practic, se foloseau pe site-ul respectiv de anunțuri de datele unei firme ''curate''... dar și își treceau conturile personale pentru bani.

Și un bărbat din Cluj a comandat 80 de panouri în valoare de 15600 de lei. În final și el s-a ales cu drumuri la poliție și ANPC pentru a depune plângeri.

Păgubit: ''Am luat legătură cu un domn, mi-a făcut factura, s-a folosit de datele unei firme existente și în bună regulă care funcționează în Vrancea. A trecut un nume fictiv, a trecut suma totală 15640 de lei, din care a trecut 5600 de lei. După ce am făcut plățile, cel cu factură nu a mai răspuns la telefon. Am contactat administratorul de drept al firmei și mi-a confirmat suspiciunea, că acea factură e fictivă.”

Alți cel puțin 150 de oameni și au comandat mobilă după ce au vizionat catalogul unei firme.

Traian a comandat o canapea, care însă nu era disponibilă în magazin. A plătit un avans în valoare de 1600 de lei, însă firma s-a inschis. A rămas și fără bani și fără mobilă.

Traian Pop, păgubit: ”Noi ne-am dus la magazinul de mobilă în speranța de a găsi ceea ce ne doream. Am fost păcaliți, ni s-au luat banii, am plătit un avans și ne-au promis că ne vor livra marfa, dar firma a dispărut. De atunci am încercat să dăm de administrator și ni s-a spus că nu ne pot ajuta, pentru că doamna care e administratorul firmei e doar un paravan și rămânem cu banii dați noi și alte sute de persoane''.

Escrocii de pe internet iși deschid mereu conturi noi și iși schimbă numerele de telefon. Unele anunțuri au fost deja blocate, iar altele sunt verificate.

Reprezentant OLX: ”Important e să aflăm, apoi cât de repede luăm măsuri. Noi susținem tranzacțiile față în față, în locuri publice, plățile în avans nu se justifică pentru tranzacții pe site-uri de anunțuri''.

Așadar, atenție mare. Anunțurile de pe internet pot ascunde și capcane.

Una dintre precauții ar fi să nu cumpărați înainte de a proba și să deveniți suspicioși dacă vedeți o ie veche de 100 de ani, dar în anunț scrie că starea e impecabilă, perfectă.

Iar dacă necesită transport să cereți întotdeauna expedierea prin curier cu verificare la destinație.

E o taxă mai mare, dar te scutește de necazuri.