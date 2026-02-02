Din 137 de state, țara noastră s-a situat pe poziția 44, cu un scor în creștere, cu aproape trei puncte, față de anul anterior. Totuși, spun specialiștii, aceste cifre nu reflectă o îmbunătățire produsă de reforme, în domeniul învăţământului, ci, mai degrabă abilitățile native ale celor care au completat chestionarul.

Peste 1,2 milioane de persoane, la nivel mondial, și-au verificat potențialul intelectual printr-un test standardizat, pus la dispoziție de o platformă internațională.

Statele din vârful topului, Coreea de Sud, China și Japonia au un scor mediu al coeficientului de inteligență care depășește 106.

România, cu un scor de 99,88, este printre țările cu cel mai mare avans în 2025, de aproape 3 puncte, și se află pe locul 44 mondial.

Stăm mai bine față de țările nordice, dar suntem în Europa după Germania, Franța, Elveția și Italia, de exemplu.

Anul trecut, au făcut testul 4.600 de români.

Pe ultimele locuri se clasează Somalia și Rwanda.

Potrivit specialiștilor, testul evidențiază doar abilitățile cognitive și nu gradul de cultură al persoanei sau al unui grup social.

Iulia Coșa, psiholog: „Există un mit, că dacă ai un nivel de inteligență ridicat, ești și deștept. Testele de inteligență urmăresc abilitatea de a rezolva probleme fără cunoștințe învățate. Ce putem îmbunătății sunt aceste abilități cognitive."

Importanța șahului

Jocurile de logică, activitățile care presupun rezolvarea rapidă a unor probleme, învăţarea unor limbi străine ori cititul ne pot dezvolta ca indivizi, mai ales în prima parte a vieții. Șahul, printre altele, crește capacitatea de a gestiona situații complexe.

Alex Pop, reprezentant club de șah: „La șah, trebuie să rezolvi probleme, cum o să fie mutate piesele după două, 5, 10 mutări. Fiecare mutare în plus, pe care o poți face în minte, cântărește, ori direct asta este corelat cu IQ."

Totuși, spun sociologii, scorul obținut de țara noastră nu arată o urcare spectaculoasă în top.

Anișoara Pavelea, sociolog: „Acum, în România nu s-au întâmplat neapărat lucruri majore care să ne spună că am putea pune degetul exact pe cauza care a contribuit la acest efect. Ne încadrăm undeva în media aceea clasică."

Pentru fiecare întrebare s-a completat un model vizual, într-un interval de maximum 30 de minute. Testul nu a fost făcut pe un eșantion sociologic ci prin participarea voluntară a persoanelor care au intrat pe site-ul platformei și au completat datele.

Testele de IQ online nu înlocuiesc o evaluare psihologică realizată față în față.