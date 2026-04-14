Totuși, nu rămânem total indiferenți. Potrivit celui mai recent studiu făcut de o bancă digitală la nivel global, utilizatorii din România au donat, în ultimele 12 luni, aproape o jumătate de milion de euro.

Pe un teren din Florești, județul Cluj, voluntarii unei asociații au început să ridice o școală de meserii unde tinerii din medii defavorizate pot face gratuit cursuri.

O parte din banii necesari au fost strânși din donații și sponsorizări, însă mai este nevoie de aproximativ 140.000 de euro. Doar că de aproape o jumătate de an, sunt tot mai puţine subscripții.

Lucian Șteț, președintele Asociației Beard Brothers: „Vedeam câte o persoană care ne dona 500 de lei, 1.000 de lei, odată la ceva timp, pentru un proiect anume. Lucru care nu se mai întâmplă"

Chiar şi aşa, românii tot au făcut peste 300.000 de donaţii, fapt care ne plasează printre cele mai generoase națiuni din Europa. Analiza este a unei bănci digitale globale.

Totuși, față de martie 2025, tranzacțiile au scăzut cu 40% în martie anul acesta.

Cristina Sălăgean, reprezentant Asociația „Educalise”: „Observăm o scădere destul de considerabilă în sumele care intră, asta se întâmplă în mai multe ONG-uri cu care am vorbit, atât în cadrul plăților recurente, cât și în contribuțiile punctuale pe diferite proiecte"

Contribuabili: „Am susținut și susțin problema copiilor cu autism. Acum, cum e situația economică nu foarte înfloritoare, cred că lumea este mai atentă."

„Ultima dată am făcut pentru cauza animalelor."

„Am o subscripție din asta, lunară, dau și eu 30 de lei la Salvați Copiii. E așa, o sumă modică. Ajut și eu o cauză bună."

Luiza Domnișoru, reprezentant bancă digitală globală: „Comparativ cu anterioarele 12 luni, într-adevăr, se constată o scădere a numărului de tranzacții către donații. A fost o perioadă în care s-a constatat o relativă creștere a inflației și, în general, o creștere a costului vieții și o mai mare instabilitate economică."

Ioan Hosu, sociolog: „Vorbim de o precauție în acest caz și nu de o schimbare de atitudine, atât timp cât vorbim de interesul de a susține cauze sociale."

Putem să donăm, fără să ne destabilizam bugetul, şi dacă vom completa formularul 230, prin care fiecare din noi poate redirecționa către asociații o parte din impozitul deja plătit statului.