„E rău, zice FMI, nu e bine, spune Banca Mondială, raportul Comisiei Europene confirmă cu date scăderea economică din România. Prognozele tuturor s-au înrăutățit pentru anul 2026. Ne-am obișnuit să ne uităm la aceste instituții și să comentăm ceva ce noi simțim în fiecare zi. 80% dintre români spun că mergem în direcția greșită. Și ce facem? Continuăm?", a scris Oprea, marți seară pe Facebook, conform news.ro.

Radu Oprea a distribuit și un grafic privind evoluția inflației, comentând: „Se putea și altfel, deciziile proaste ne costă pe toți". „Am spus de mult că se poate și altfel și că trebuie să luăm măsurile de relansare economică. Începe să fie prea târziu...", a adăugat secretarul general al Guvernului.

FMI și-a redus la jumătate prognoza de creștere economică pentru România în 2026, înrăutățind și estimările privind inflația și șomajul. PSD urmează să decidă pe 20 aprilie dacă rămâne sau nu la guvernare.