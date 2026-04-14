În vârstă de 55 de ani, Begoña Gómez, a fost acuzată că și-a folosit influența în calitate de soție a premierului socialist pentru a obține și a gestiona un post la Universitatea Complutense din Madrid, precum și că a folosit resurse publice și relații personale pentru a-și promova interesele private, informează The Guardian.

Judecătorul Juan Carlos Peinado i-a pus sub acuzare și pe asistenta personală a lui Gómez, Cristina Álvarez, și pe omul de afaceri Juan Carlos Barrabés, în legătură cu acest caz.

Toți acuzații au negat faptele care le sunt imputate.

Ancheta împotriva lui Begoña Gómez a fost declanșată de o plângere depusă de „Manos Limpias” (Mâini Curate), o organizație care se autointitulează sindicat, cu legături de extremă dreapta, cunoscută pentru faptul că a recurs în repetate rânduri la instanțele judecătorești pentru a-i urmări în justiție pe cei pe care îi consideră o amenințare la adresa intereselor democratice ale Spaniei.

Sánchez a respins în repetate rânduri acuzațiile aduse soției sale, calificându-le drept calomnii nefondate și motivate politic. Prim-ministrul și-a acuzat adversarii politici și din mass-media că îi hărțuiesc familia și a pus la îndoială în mod deschis imparțialitatea unor membri ai sistemului judiciar.

În hotărârea sa de 39 de pagini, Peinado a sugerat că „anumite decizii publice favorabile [catedrei universitare], care ar fi putut fi obținute printr-o exploatare unică a poziției sale relaționale, au fost luate de când soțul lui Begoña Gómez a devenit secretar general al Partidului Socialist al Muncitorilor din Spania și, mai ales, de când a devenit prim-ministru”.

Judecătorul a mai afirmat că există dovezi ale unui comportament la Palatul Moncloa – biroul și reședința oficială a prim-ministrului – care „pare mai degrabă specific regimurilor absolutiste și care, din fericire, a fost uitat în statul nostru de-a lungul anilor”.

Peinado, care se confruntă cu pensionarea obligatorie din funcția de judecător în septembrie, a acordat părților implicate în caz cinci zile pentru a răspunde la decizia sa. Instanțele vor decide apoi dacă Gómez va fi judecată de un juriu.

Decizia de ao acuza oficial pe Begoña Gómez vine într-un moment tensionat pentru Pedro Sánchez, întrucât fratele mai mic al prim-ministrului, David, urmează să fie judecat luna viitoare sub acuzația de trafic de influență. Potrivit unei alte plângeri depuse de Manos Limpias, David Sánchez a primit un post creat special pentru el de către consiliul condus de socialiști al orașului Badajoz, din sud-vestul țării, în iulie 2017, când fratele său era liderul național al partidului socialist. El neagă acuzațiile.