Inițiativa va fi implementată cu ajutorul furnizorilor de energie, care ar putea oferi electricitate la preț redus sau chiar gratuit în anumite intervale, atunci când operatorul sistemului energetic estimează un exces de producție.

Deși peste 2 milioane de gospodării beneficiază deja de tarife mai mici în afara orelor de vârf, aceasta ar fi prima dată când operatorul sistemului folosește această metodă pentru a echilibra rețeaua electrică.

Operatorul Sistemului Energetic Național (Neso) speră că, prin încurajarea consumului în perioadele de surplus, va evita plățile mari pentru oprirea centralelor eoliene și solare atunci când cererea este scăzută — costuri care, în final, sunt suportate de consumatori.

Măsura ar putea fi bine primită în contextul în care plafonul facturilor la energie pentru gospodării ar urma să crească la aproape 2.000 de lire pe an, începând din iulie, din cauza scumpirilor de pe piața energetică, amplificate de conflictul dintre SUA, Israel și Iran, scrie The Guardian.

Planul vine înaintea unei veri în care se așteaptă niveluri record de producție din surse regenerabile, existând posibilitatea ca rețeaua să funcționeze, pentru prima dată, integral pe energie fără emisii de carbon.

Ce riscuri există

Recent, Marea Britanie a stabilit noi recorduri de producție solară în două zile consecutive, pe fondul vremii însorite de primăvară. Acestea au venit la scurt timp după ce energia eoliană a atins, la rândul său, un nivel record, reducând producția din centralele pe gaz la cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani.

Totuși, abundența energiei verzi poate crea probleme: în zilele însorite și cu vânt, sistemul electric riscă să fie supraîncărcat, existând pericolul unor pene de curent din cauza limitărilor infrastructurii.

Pe termen lung, modernizarea rețelei și creșterea consumului — inclusiv prin mașini electrice, pompe de căldură și producția de hidrogen verde — ar putea reduce nevoia de a limita producția de energie regenerabilă.

În paralel, se estimează că Marea Britanie va avea suficiente rezerve de gaze pentru această vară, când cererea este mai scăzută. Țara va depinde în principal de gazul din Marea Nordului, provenit din Norvegia și din producția internă.

Deși producția internă de gaze este prognozată să scadă cu 6% față de anul trecut, acest lucru va fi compensat prin importuri mai mari și prin gaz natural lichefiat, ale cărui prețuri au crescut pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al controlului Iranului asupra exporturilor din Golful Persic.

Operatorii energetici monitorizează îndeaproape situația, mai ales în perspectiva iernii, când cererea de gaze pentru încălzire și producerea energiei electrice va crește semnificativ.